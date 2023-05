Arrivano i primi 35 milioni, Giuntoli colpisce subito

Giuntoli potrebbe regalare alla Juve subito un affare importantissimo. Ecco tutti i dettagli

Prende forma la Juventus della prossima stagione. Se da un lato il club bianconero dovrà affrontare la penalizzazione di 10 punti in classifica, dall’altro deve iniziare a pianificare il futuro.

L’ormai quasi certa esclusione dalla Champions League del 2023/2024 forzerà, com’è noto, a delle importanti cessioni per ragioni di bilancio.

Ma il club potrebbe essere aiutato da un’operazione di mercato molto proficua.

Ora come ora, tutto sembra indicare che Max Allegri siederà ancora sulla panchina bianconera l’anno prossimo. L’allenatore livornese ha detto chiaramente di non essere intenzionato a lasciare il club, e un suo esonero avrebbe costi troppo elevati per il club.

Inoltre, all’interno della dirigenza non sono pochi a parteggiare per una sua riconferma, lasciandogli spazio manageriale.

Una soluzione che comunque potrebbe non impedire l’arrivo, in qualità di nuovo direttore sportivo, di Cristiano Giuntoli.

De Laurentiis ‘blocca’ il suo approdo a Torino, ma domenica sera a ‘Sky Sport Club’ è stato detto che il discorso Giuntoli alla Juve non è affatto chiuso.

Il dirigente, qualora dovesse arrivare veramente a Torino, si troverebbe già con un possibile colpo in uscita, che potrebbe consentire di trattenere Vlahovic. La cessione del serbo è infatti indicata come imprescindibile in caso di esclusione dalle coppe.

Non sarà tutta farina del sacco del ds ex Capri, a dire il vero. Ma lui sarà di sicuro quello che ne trarrà i maggiori vantaggi e se ne godrà almeno parte dei meriti, qualora dovesse firmare per i bianconeri

Il primo risultato di Giuntoli? La Juventus vede un lauto incasso

Al momento del suo approdo in società, Giuntoli potrebbe trovarsi subito a dare il via libera alla cessione di Dejan Kulusevski.

L’ala svedese è notoriamente fuori dai piani di Allegri, che quindi non vede per lui alcuni ruolo alla Juventus, però va detto che il riscatto (l’obbligo è decaduto con la mancata qualificazione alla Champions degli ‘Spurs’) da parte del Tottenham è ancora essere possibile.

È quello che dice Sebastian Pearson, giornalista svedese di TV4 intervistato di recente dal sito ‘TuttoJuve.com’.

“Penso che gli Spurs vogliano tenere Kulusevski, ma allo stesso tempo approfittare del bisogno della Juve di soldi. E quindi cercano di abbassare il prezzo” ha spiegato.

In base agli accordi, la Juventus potrebbe ottenere 35 milioni per lo svedese, ma gli Spurs starebbero cercando di tirare sul prezzo, per spuntare uno sconto.