Attenzione alla scollatura: Federica Nargi lascia tutti di sasso

L’ultimo scatto social di Federica Nargi ha letteralmente mandato fuori di testa i fan: la scollatura della showgirl è illegale

Passano gli anni ma Federica Nargi continua ad essere un simbolo di bellezza unica nel panorama del mondo dello spettacolo italiano. Sensualità ma anche incredibile eleganza, che traspare da ogni scatto che l’ex modella ama condividere sui social che rappresentano spesso e volentieri anche la sua famiglia.

Molto amata dal pubblico italiano, è diventata nota per essere stata una delle più belle e apprezzate veline del telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci: ‘Striscia la Notizia’.

La Nargi è nata a Roma il 5 febbraio 1990. A 33 anni, resta tra le donne più ammirate e seguite, per la sua simpatia ed il suo talento nel piccolo schermo.

Ha nel corso degli anni creato una ‘fan base’ decisamente solida che la segue con costanza su tutti i suoi profili social: su Instagram ha addirittura sfondato il muro dei 4,2 milioni di followers.

Un traguardo che non tutte le donne del mondo dello spettacolo possono vantare: e ad ogni apparizione in tv, i commenti riguardanti la Nargi sono sempre affettuosi e di sinceri apprezzamenti, anche dal pubblico femminile.

La bellissima 33enne romana è affiancata dall’ex calciatore di Juventus e Milan, Alessandro Matri, da cui ha avuto due bambine: Beatrice e Sofia, di 4 e 6 anni.

Federica Nargi: il dècollète è da urlo

Ma Federica Nargi è anche una modella e la sua forma fisica resta invidiabile: davvero da far girare la testa. Così come i suoi post social che, quasi a cadenza quotidiana, fornisce ai sostenitori che non possono che inebriarsi della sua elegante sensualità.

Ultimamente la Nargi ha postato alcuni scatti da Formentera, dando un vero e proprio sexy antipasto di quella che per lei e chi la segue, sarà un’estate a dir poco bollente.

Il suo ultimo scatto, arrivato alcune ore fa, ha davvero fatto impazzire i suoi fan. Perchè la bellezza di Federica Nargi pare essere sempre più straripante, come la scollatura mostrata per la gioia di chi la elogia a distanza. Un top bianco, strettissimo e che lascia poco all’immaginazione.

Le forme della Nargi fanno girare la testa, così come la sua forma che sembra già prontissima per i prossimi mesi più caldi.

Il pantalone panna e gli occhiali da sole, accompagnati da uno sguardo ammiccante verso l’orizzonte, fanno il resto. La bellezza della Nargi è sotto gli occhi di tutti, semplicemente insindacabile. Ed i fan, tra elogi e apprezzamenti – alcuni abbastanza ai limiti – ringraziano Madre Natura.