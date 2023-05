Mercato a cinque stelle: c’è anche il parametro zero bianconero

La qualificazione in Champions dà il via a un mercato da urlo: tra gli obiettivi della big europea c’è anche un top player bianconero.

L’estate si avvicina e i tifosi possono iniziare a sognare: la big europea sta preparando un mercato a cinque stelle. E la politica non c’entra nulla.

Il ritorno in Champions League dopo tanti anni ha scatenato l’entusiasmo di una piazza molto importante. Una piazza che adesso non vuole più fermarsi.

Serve infatti rafforzare la rosa per essere all’altezza della competizione europea più difficile. E per farlo il club ha messo nel mirino molti top player, tra cui un assoluto protagonista dell’attuale stagione bianconera.

Tra le poche certezze juventine di questo tribolato campionato c’è stato, con pochi dubbi, Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese ha disputato la sua miglior stagione da quando veste la maglia della Vecchia Signora. E lo ha fatto proprio nell’ultimo anno del suo contratto.

Pur essendo stato aperto all’ipotesi rinnovo fino a poche settimane fa, oggi difficilmente potrebbe accettare di rimanere a Torino. E per un calciatore di questo calibro le pretendenti non mancano.

Sarà lui la ciliegina sulla torta del super mercato di una nuova big europea, pronta a far tremare le squadre inglesi, le spagnole e il PSG? Probabilmente no.

Tra i nomi accostati al fortissimo club ce ne sono anche alcuni più importanti rispetto a Rabiot. E questo la dice lunga sulle potenzialità, anche economiche, di una società che ha tutto per poter diventare la rivelazione della prossima Champions.

Quella della squadra allenata da Eddie Howe, acquistata poco più di un anno fa dal fondo arabo Pif, è un’impresa straordinaria. Nonostante le risorse economiche illimitate, la nuova società bianconera non ha imitato il Chelsea, non ha speso fior fior di milioni senza una logica, ma si è affidata a giocatori utili alle idee del proprio allenatore, investendo il giusto.

Il risultato? Una stagione da favola e il ritorno meritato in Champions.

Newcastle, mercato al top: non solo Rabiot, tutti i big nel mirino dei Magpies

Adesso però, con gli occhi dell’Europa addosso, gli arabi sembrerebbero non volersi più nascondere, ed è per questo che per la prossima estate si fanno nomi davvero importanti per rinforzare una rosa già competitiva.

Oltre a quello di Rabiot, a centrocampo spiccano, ad esempio, le ipotesi che portano a Marcelo Brozovic, probabilmente in uscita dall’Inter, e del giovane Dominik Szoboszlai del Lipsia, legato ai tedeschi da un contratto con clausola rescissoria da 70 milioni.

E se in difesa il nome più caldo è quello che porterebbe ad Andreas Christensen, ex Chelsea, oggi al Barcellona, i fuochi d’artificio stando a quanto trapela fin qui sarebbero riservati per il reparto offensivo.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, e in particolare da Footmercato, a St. James Park potrebbe esserci spazio il prossimo anno per Cristiano Ronaldo, che vorrebbe lasciare l’Al Nassr (e che nel contratto avrebbe la famosa, e forse fantasiosa, ‘clausola Newcastle’ da poter far valere).

Ma è calda anche la pista che porterebbe a Neymar Jr., destinato probabilmente a lasciare Parigi dopo tanti anni di luci e ombre. E, come se non bastasse, gli inglesi starebbero pensando anche al futuro, puntando su Elye Wahi, classe 2003, giovanissimo attaccante del Montpellier, tra i prospetti più importanti del panorama europeo.

Insomma, l’estate è ancora lontana ma per i tifosi dei Magpies si preannunciano mesi davvero caldi. Per ora si tratta solo di voci, sussurri e indiscrezioni non confermate. Ma le potenzialità ci sono, e il progetto sembra molto ambizioso. Che stia per nascere un nuovo Manchester City o PSG?