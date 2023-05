Roma: ancora un infortunio, non ci sarà a Budapest

La Roma continua la preparazione in vista della partita di Budapest contro il Siviglia. Ma Mourinho deve fare i conti con ancora un infortunio. Le ultime.

Mancano ormai sei giorni alla partita decisiva per la Roma. Se in campionato i giallorossi hanno alzato bandiera bianca, la squadra di Mourinho sta preparando con attenzione la sfida contro il Siviglia. Si tratta di una partita fondamentale per i colori giallorossi e per questo motivo il tecnico portoghese spera di poter contare su tutta la rosa a disposizione.

Purtroppo, però, le notizie che arrivano dall’infermeria non sono assolutamente positive. Un giocatore, infatti, si è allenato per infortunio e a questo punto una sua presenza in Siviglia–Roma sembra essere a forte rischio.

Roma: nuova tegola per Mou, salta il Siviglia

La Roma in questo weekend scenderà in campo contro la Fiorentina, ma i pensieri sono sicuramente rivolti alla partita contro il Siviglia e per questo motivo Mourinho farà delle scelte molto importanti in campionato. L’ipotesi è quella di una vera e propria rivoluzione per consentire alla squadra di arrivare nel migliore dei modi alla partita di Budapest e cercare di portare a casa un risultato importante visto che è l’ultima possibilità di andare in Champions League.

Per la sfida contro il Siviglia, però, la Roma potrebbe non contare su Dybala. Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’argentino è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia ed anche per questo motivo non si è allenato. Il programma dovrebbe prevedere un rientro in gruppo entro lunedì, ma la strada è in salita e sembra essere complicato un suo impiego a Budapest.

Out in questa seduta anche Pellegrini e Spinazzola. Ma per il primo sembra essere semplicemente uno stop precauzionale anche perché difficilmente scenderà in campo contro la Fiorentina. Il terzino, invece, prosegue il suo lavoro di recupero dal problema muscolare e vedremo se sarà pronto almeno per la panchina.

Ultime Dybala: molto difficile una sua presenza contro il Siviglia

L’infortunio di Dybala preoccupa molto in casa Roma e la sua presenza contro il Siviglia sembra essere in forte bilico. L’infortunio alla caviglia non è stato ancora smaltito e per questo motivo l’argentino continua ad allenarsi a parte almeno fino a quando non ha smaltito definitivamente il problema fisico.

La speranza di Mourinho è quella di poterlo avere almeno per la panchina. Ma la strada è in salita visti i diversi problemi fisici e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.