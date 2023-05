Vicino alla firma: beffa in arrivo per il Milan

Il calciatore seguito a lungo anche dal Milan avrebbe scelto la sua destinazione: rossoneri ormai beffati, c’è delusione

Molto probabilmente il Milan si affiderà ancora alle sapienti mani di Paolo Maldini e Frederic Massara. Non è così scontato, visto l’ultimo anno di insuccessi, ma per ora non è di loro che si parla.

Sulla graticola ci è finito soprattutto Stefano Pioli, ma dalla sede rossonera non trapela proprio nulla.

Se non finirà prima il campionato, ne sapremo ben poco. Intanto, per quanto riguarda il mercato, sembra che i rossoneri continuino a seguire diverse idee, al di là delle decisioni da prendere poi per il futuro.

Lo staff attuale ha portato sia grandi intuizioni in rossonero come Mike Maignan o Fikayo Tomori, che calciatori che non hanno reso.

Tra questi c’è ovviamente anche Charles De Ketelaere.

Ora non è però più tempo per guardarsi indietro e guardare alla stagione che volge al termine, perché giugno terminerà a breve e non ci si può far trovare impreparati sul mercato.

Tra cessioni e investimenti per la nuova stagione da parte della dirigenza, il Milan ha più o meno un centinaio di milioni con cui muoversi da luglio in poi.

Tra i molti nomi accostati alla maglia rossonera, diversi sono quelli di giovani promettenti o comunque già affermati. Purtroppo, però, che uno di questi avrebbe già scelto un’altra destinazione.

Arriva la firma, Milan nei guai

Su Twitter lancia la bomba di mercari un personaggio molto seguito che corrisponde al nome di Ekrem Konur.

Secondo il giornalista turco si starebbe allontanando dal Milan Mohammed Kudus, esterno e attaccante centrale che oggi gioca con la maglia dell’Ajax.

22 anni, l’attaccante ghanese ha avuto un vero e proprio exploit in questa stagione, rendendo quasi impossibile per gli olandesi trattenerlo anche nella prossima estate.

Ebbene, lo stesso esperto di mercato ha dapprima annunciato che Kudus sarebbe seguito anche da Real Madrid, Newcastle e Manchester United, e poi – con un tweet più recente – lo ha quasi ufficializzato ad un’altra squadra di Premier League.

Non vengono citate le cifre, ma sembra che l’Arsenal abbia preso una posizione di vantaggio su tutte. Secondo Transfermarkt, il valore di mercato per ora è di 30 milioni ma probabilmente i Lancieri ne vorranno almeno 50 per lasciarlo andar via.

Staremo a vedere come si evolverà il ‘caso’ Kudus. Di certo, viste le cifre in ballo, il talento africano è fuori portata per il Milan.