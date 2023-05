Destini incrociati quelli di Inter e Juventus. Dai bianconeri ai nerazzurri: ecco il nuovo bomber della ‘Beneamata’

Unite dalle difficoltà finanziarie, la Juventus e l’Inter hanno vissuto una stagione, che volge al termine, nel contempo simile e diversa. Mai realmente in corsa in campionato, che fin dalle prime battute ha preso la strada per Napoli, i nerazzurri si sono ampiamente riscattati in Europa conquistando la finale di Champions League.

Ricca, invece, solo di cocenti delusioni l’avventura europea dei bianconeri.

Prima l’eliminazione alla fase a gironi della “Coppa dalle grandi orecchie”, poi, ed è storia recente, l’uscita di scena, in semifinale, dall’Europa League per mano del Siviglia.

Sebbene il club andaluso sia uno specialista dell’Europa League, 4 i trofei in bacheca più due della defunta Coppa Uefa, i biancorossi erano alla portata anche di una Juventus lontana anni luce dai suoi fasti.

Occasione sciupata, quindi, per i bianconeri per rendere meno amara una stagione che verrà ricordata solo per le sconfitte, sul campo di gioco e nelle aule giudiziarie.

Destini diversi in campo quelli dei bianconeri e dei nerazzurri che, però, potrebbero incrociarsi in sede di mercato. In estate il club bianconero è chiamato a un’autentica rivoluzione non solo perché ammainerà la sua ultima bandiera.

Dopo Giorgio Chiellini, emigrato nella Mls statunitense, l’ultimo baluardo di quella che un tempo era l’imperforabile retroguardia bianconera, Leonardo Bonucci, a fine stagione dirà basta con il calcio giocato.

Milik, dalla Juve all’Inter: ecco il nuovo bomber nerazzurro

Ma l’addio dell’ex capitano potrebbe non essere l’unico. Il riscatto dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik, in prestito dal Marsiglia, tarda ad arrivare nonostante servano solo 7 milioni per perfezionare la relativa operazione. Segno che i dirigenti bianconeri non sono più così convinti di voler confermare l’ex attaccante del Napoli.

D’altra parte, dopo un inizio più che convincente, l’attaccante polacco si è perso per strada: 9 gol, di cui 2 in Champions League, più un assist, in 37 apparizioni stagionali, con gli ultimi due centri, però, che sono datati 30 aprile, nel match contro il Bologna, e addirittura 22 gennaio nella partita contro l’Atalanta.

Dunque, Arkdiusz Milik potrebbe non essere riscattato dalla Juve, tuttavia il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A.

Infatti, l’Inter guarda con interesse agli sviluppi del riscatto dell’attaccante polacco dal momento che ha individuato nell’ex Napoli il sostituto di Joaquin Correa.

L’ex laziale fin qui non ha reso secondo le aspettative, con il suo score stagionale che recita 4 gol, più tre assist, in 40 presenze complessive.

Un bottino di gol che lo rende uno dei principali indiziati a essere sacrificato sull’altare dei conti nerazzurri anche perché il suo erede è stato già identificato.