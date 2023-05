Zaira si copre solo con le mani: da guardare con cautela

Zaira Nara con i nuovi scatti è illegalità allo stato puro, la sorella di Wanda contribuisce a infiammare l’atmosfera sul web

In questi anni, uno dei personaggi cult sui social e non solo, per gli amanti del calcio e non solo, è stato, ed è ancora, senza ombra di dubbio Wanda Nara. Ma quanto a bellezza seducente e accattivante, anche sua sorella Zaira, come ormai sappiamo molto bene, non è certamente da meno, anzi.

In questo caso, abbiamo la dimostrazione evidente ed eclatante che il fascino è un fatto di famiglia. E anche se le due sorelle sono piuttosto diverse in quanto a lineamenti e a silhouette – più formosa ed esplosiva quella di Wanda, un po’ più filiforme ma non per questo meno sinuosa quella di Zaira – sono accomunate da una bellezza che non lascia di certo indifferenti.

Del resto, la sorella minore di Wanda non è certo l’ultima arrivata ed ha una certa notorietà da sempre. Modella e showgirl che a lungo è stata famosa più che altro in Sudamerica, ha raggiunto una grande visibilità dovunque grazie ai social, macinando a sua volta un numero cospicuo di ammiratori.

Indicata un decennio fa tra le 50 donne più seducenti del pianeta, una argomentazione che ci pare piuttosto sensata, oggi Zaira, 34 anni, vanta un seguito numerosissimo di fan: oltre 5 milioni e mezzo di followers su Instagram.

I suoi scatti sono sempre un piacere per gli occhi e per il cuore e ogni volta arrivano graditissime conferme.

Zaira Nara, il vestito scende del tutto: senza veli, le curve si intravedono quanto basta per un selfie bollente

Impossibile resistere a tanto splendore, e questa volta probabilmente Zaira da’ il meglio di sé con il suo scatto forse più provocante di sempre. Un selfie che toglie il respiro e accende in un attimo la passione e la fantasia di tutti i fan.

Il vestito scende in maniera pericolosissima, scoprendo tutto il busto e quindi tutte le curve suadenti di Zaira. La scollatura viene coperta solo con le mani, ogni dettaglio manda in visibilio la platea e non può che attirare rapidamente like e commenti entusiasti da tutto il mondo.

Il suo sguardo magnetico, quello sì assai simile a quello di Wanda, completa l’opera. Una visione da applausi a scena aperta, la temperatura sale in maniera inesorabile.