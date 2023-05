Arriva Rabiot a centrocampo, che colpo: ingaggio monstre

Le ultimissime di calciomercato sulla Juventus hanno come protagonista Adrien Rabiot, in scadenza di contratto coi bianconeri

A convincere l’ex Paris Saint Germain a lasciare la Juventus potrebbe essere l’ingaggio monstre offerto dal nuovo club: tecnico e dirigenza non vogliono lasciarsi scappare un colpo di tale caratura a parametro zero.

L’irruzione di un club tanto grande potrebbe rendere vani tutti i tentativi della Vecchia Signora di trattenere il francese all’Allianz Stadium.

I bianconeri, infatti, chiedevano al calciatore una riduzione del pesante ingaggio percepito fino a questa stagione.

L’inserimento di un grande club che non diminuirebbe, ma aumenterebbe l’ingaggio del centrocampista potrebbe mettere definitivamente fuorigioco la Juventus.

Adrien Rabiot è arrivato a parametro zero nel 2019, e per lungo tempo è stato oggetto di critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori.

Al francese veniva rimproverato lo scarso impegno, che sfociava spesso in indolenza, e la poca incisività nell’economia della partita.

A testimoniare ciò un rendimento non all’altezza della propria fama, che spesso ha portato i tifosi a definirlo un oggetto misterioso al pari di Aaron Ramsey, arrivato anche lui nel 2019 a parametro zero.

Rabiot sul piede di partenza: il top club fa sul serio per lui

Dopo alcuni segnali incoraggianti con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina, nella stagione 2022/23 Adrien Rabiot si è letteralmente preso la scena a suon di prestazioni e gol pesanti.

In questa stagione, infatti, l’ex PSG ha messo a referto la bellezza di 11 gol e 6 assist in 46 presenze, un’enormità se si considera che nelle precedenti tre stagioni aveva fatto registrare complessivamente 6 gol e 6 assist.

L’incremento delle prestazioni e dei numeri di Adrien Rabiot ha, però, acceso un campanello d’allarme in casa Juve. La miglior stagione in bianconero del francese, infatti, coincide con l’ultimo anno del suo contratto con la Vecchia Signora.

Il suo futuro status da svincolato, dunque, lo ha fatto finire sui radar dei top club europei, allettati dall’idea di portare a zero un centrocampista di alto livello. Secondo quanto riportato da Sportbild su Rabiot si sarebbe fiondato con decisione il Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

Il tecnico ex Chelsea ha chiesto alla dirigenza dei rinforzi in mediana e quello di Rabiot rappresenta un profilo altamente gradito. Per strapparlo alla Juventus i bavaresi sarebbero pronti a ritoccare verso l’alto l’ingaggio di 7 milioni che il francese percepisce attualmente in bianconero.

Nei prossimi mesi, dunque, potrebbe arrivare l’assalto decisivo che metterebbe definitivamente la parola fine al matrimonio tra Rabiot e la Vecchia Signora.