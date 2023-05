Cecilia Rodriguez, che vestito è? Guardatela e stupite

Cecilia Rodriguez sfodera un vestito dall’eleganza seducente davvero clamorosa: una visione a cui non potrete davvero resistere

Ci ha messo forse un po’ più di tempo, rispetto alla sorella maggiore, diventata famosa prima di lei, per ritagliarsi un ruolo di primissimo ordine nel mondo dello showbusiness. Ma alla fine, ci è riuscita, e strappa applausi adesso in ogni dove al suo solo passaggio. L’eleganza magnetica di Cecilia Rodriguez è diventata un marchio di fabbrica ormai inconfondibile.

Per un certo periodo, l’abbiamo conosciuta soprattutto come la sorella di Belen.

Ma con tenacia e pazienza, Cecilia ha fatto breccia a propria volta nel cuore degli ammiratori, ritagliandosi un proprio seguito di fedelissimi e affezionati. E pure se i numeri social sono ancora dalla parte di Belen, sono ugualmente di tutto rispetto.

Parliamo ormai di quasi 4 milioni e 800 mila followers su Instagram.

Che il fascino fosse una questione di famiglia per la verità si era capito subito. Cecilia ci ha messo del suo con la sua classe, se vogliamo per certi versi più discreta, ma ugualmente degna di nota e irresistibile. Che le vale, oggi, essere una delle modelle più ricercate e acclamate, testimonial di numerosi brand importanti. E come detto, le tracce del suo passaggio sono sempre ben visibili.

Cecilia Rodriguez accende la passione sul red carpet del Festival di Cannes: abito dalle grazie incontenibili, da capogiro

Se ne volevamo una ennesima dimostrazione, eccola servita su un piatto d’argento. Sono i giorni, questi, di uno degli eventi mondani e del mondo dello spettacolo più importanti dell’anno, vale a dire il Festival di Cannes. In Costa Azzurra, una vera e propria parata di stelle. E Cecilia brilla eccome.

Sul suo profilo ha condiviso svariati scatti della serata di gala sul red carpet, dalla preparazione in albergo fino alla sfilata in passerella. Immagini da togliere il respiro, l’abito rosso fiammante esalta più che mai la sensualità e la silhouette esplosiva della splendida Cecilia.

Un vero e proprio capolavoro, curve in risalto con una scollatura prorompente e uno spacco che si intravede quanto basta per far sognare gli ammiratori ad occhi aperti.

I riscontri non possono che essere scontati: ovazione del pubblico sul red carpet, altrettanto avviene sul web dove Cecilia raccoglie commenti estasiati e like come se piovesse. Una meraviglia che si ribadisce per l’ennesima volta.