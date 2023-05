Nuova squadra per Theo Hernandez, fulmine a ciel sereno in casa Milan

Theo Hernandez e l’addio del Milan, un’ipotesi che sta diventando sempre più concreta e che mette in seria apprensione i tifosi rossoneri

L’esterno sinistro è uno dei maggiori interpreti del ruolo, un calciatore che abbina qualità e quantità su tutta la fascia. Theo Hernandez via dal Milan è una situazione poco gradita dai rossoneri, che dovranno ben difendersi da un top club in agguato.

Tempo di mercato in casa Milan, a pochi giorni dal termine del campionato è arrivato il momento di fare un bilancio stagionale. La probabile qualificazione in Champions League congederà i rossoneri, la sensazione è che potevano fare molto di più in campo.

Uno dei pochi a salvarsi è stato Theo Hernandez, continuo sulla fascia sinistra e senza eredi nel ruolo. Il Milan sa quanto sia indispensabile a sinistra, non è un caso come – con Ballo Tourè titolare – siano arrivati i flop in campionato contro Cremonese e Udinese.

Proprio per questo fa ancora più paura l’ipotesi di una partenza del francese, che sembra destinato a un top club europeo.

Il calciatore francese dal suo arrivo in Serie A è sempre stato un punto di riferimento. Marco Giampaolo gli preferiva nel ruolo Ricardo Rodriguez, Stefano Pioli ha saputo valorizzarlo dandogli così ampio margine per le sue sgroppate in campo.

Il francese è cresciuto, l’infortunio del fratello gli ha permesso anche di vivere il mondiale in Qatar da protagonista. Ora, c’è un agguato di una big, pronta a tutto: il Real Madrid punta Theo Hernandez, per la difesa è l’obiettivo ormai conclamato.

Hernandez-Milan: l’addio verso una big

Come riporta calciomercato.it, l’esterno francese è il grande nome per la fascia dei blancos, che dopo un anno cercano ancora l’erede di Marcelo in campo.

Puntano sul numero 19 rossonero, già passato dalle parti di Madrid e non troppo valorizzato, il Milan lo comprò nell’estate del 2019 dopo averlo notato nel prestito con la Real Sociedad. Lo acquisto per circa 20 milioni di euro, ora potrebbe essere rivenduto al triplo, incassando 60 milioni di euro.

Hernandez al Real con Brahim Diaz, una possibilità non tanto remota. Il club rossonero ha ancora un filo diretto con i blancos, la possibilità di un doppio ‘scippo’ preoccupa e non poco i tifosi.

Su Diaz il Real si era garantito una recompra, sul terzino invece investirebbe nettamente e senza indugi. Arriverebbero così 80 milioni di euro nelle casse rossonero, non sarà facile trovare un degno sostituto sul mercato.