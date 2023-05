Totti-Spalletti, perchè non si possono ancora incontrare: tutta la verità

Francesco Totti e Luciano Spalletti sono ancora ai ferri corti dopo quello che è successo a Roma nell’ultima parte della carriera del Capitano della Roma

Dopo aver costruito insieme una delle squadre più belle del panorama italiano degli ultimi anni, il tecnico di Certaldo e l’ex capitano romanista hanno rotto definitivamente nel 2017, l’ultima stagione da professionista di Totti.

La stagione di Serie A si sta avviando alla sua naturale conclusione. Mancano appena due giornate per arrivare al triplice fischio finale del prossimo 4 giugno.

Nel frattempo anche la Coppa Italia ha consumato il suo atto conclusivo nella serata di mercoledì. Allo Stadio Olimpico di Roma, l’Inter ha avuto la meglio di una coriacea Fiorentina, grazie ad una doppietta di Lautaro Martinez, che ha ribaltato il gol di Nico Gonzalez. Simone Inzaghi si conferma uomo di coppa, con sette vittorie su 8 disputate.

L’ex allenatore della Lazio non ha sbagliato un colpo nelle gare ad eliminazione diretta, confermandosi campione dopo il titolo dello scorso anno (contro la Juve).

Il suo modo di gestire lo spogliatoio sta portando i frutti sperati, anche con le difficoltà di dover mandare in panchina campioni del calibro di Lukaku e Brozovic (mercoledì titolare per l’infortunio di Mkhitaryan).

Una gestione oculata che non si ispira nemmeno lontanamente a quella di Luciano Spalletti a Roma. Si perché il tecnico di Certaldo aveva incontrato parecchi problemi nella sua ultima esperienza nella Capitale, quando dovette gestire la fase conclusiva della carriera di Francesco Totti.

Totti-Spalletti, la cena tra i due non ci sarà: le dichiarazioni dell’ex capitano della Roma tolgono ogni dubbio

Totti e Spalletti avevano costruito una delle Roma più belle di sempre nella seconda metà degli anni 2000, conquistando tre trofei (due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana). Nella seconda esperienza capitolina, però, l’attuale tecnico del Napoli si era trovato di fronte una realtà differente.

Totti era a fine carriera e non aveva più un buon rapporto con la proprietà americana (in particolar modo con Franco Baldini). Spalletti cercò in tutti i modi di “ridimensionare” il ruolo del capitano giallorosso in quella squadra, venendo però “punito” dai gesti tecnici in campo del campione.

Questo ha portato ad un maggior contrasto tra la voglia dei tifosi di vederlo titolare e quella della società di metterlo da parte. Una situazione troppo complessa per tutti e che non poteva che scoppiare in un aperto contrato. La stessa Ilary Blasi diede del piccolo uomo al tecnico, incendiando la polemica.

Ora a distanza di tanti anni si è tornati a parlare di una riappacificazione tra i due, magari con una cena (come detto da Totti in un’intervista di qualche tempo fa).

Una mano tesa che dovrà però attendere, visto che lo stesso ex campione giallorosso al momento non ha tempo.

Durante un evento di Padel a margine della finale di Coppa Italia, Francesco Totti ha ribadito scherzando: “Spalletti ora ha tempo per una cena con me? Dopo l’estate, perché sarò impegnato con le vacanze”.