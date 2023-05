Annuncio Chiesa, deciso il suo futuro: ora non ci sono più dubbi

Sembra fugare ogni dubbio l’annuncio di poche ore fa, Federico Chiesa della Juventus avrebbe già deciso per il suo futuro

Federico Chiesa è un calciatore di una classe assoluta. Di proprietà della Juventus e, naturalmente, elemento importante della Nazionale, il classe ’97 è purtroppo ‘sfigato’ dal punto di vista degli infortuni.

Classe ’97, sono proprio i guai fisici che non hanno ancora consentito a Chiesa di arrivare al pieno della maturità, ma quando l’esterno è in campo – possiamo dirlo – certamente si nota.

Durante la stagione in corso, il nativo di Genova ha giocato per 31 volte, tenendo conto però non solo del campionato ma anche delle varie competizioni come Coppa Italia e quelle europee. Il figlio d’arte, ha segnato un gol in Serie A, uno in Coppa Italia ed uno in Europa League.

Ufficiale Chiesa: ecco dove giocherà l’anno prossimo

L’agente Giocondo Martorelli ha parlato di vari argomenti inerenti il mondo bianconero su ‘Fuori di Juve’, programma in onda su ‘Radio Bianconera’, tra cui ovviamente anche il mercato.

Le voci oggi sono diverse e toccano molti calciatori, per ora calcolando che la Juventus resterà anche l’anno prossimo in Serie A. Se le penalità decise per la questione stipendi dovesse poi portare a notizie peggiori, allora potrebbe essere difficile trattenere i vari campioni.

Tornando però a quello che si può dire ad oggi, tra gli indiziati ad una partenza ci sono proprio Federico Chiesa – che sicuramente piace tanto all’estero – e Dusan Vlahovic.

Il serbo sembrerebbe ormai molto vicino all’addio al bianconero, anche perché le offerte in arrivo per lui potrebbero essere molto convenienti.

Su Chiesa invece, si può dire ben poco, bisognerà addentrarsi nei giorni più caldi del mercato per capire cosa ne sarà.

Martorelli ha parlato anche della penalità di 10 punti inflitta per ora alla Juve, dicendo che secondo lui non è ammissibile arrivare a delle decisioni finali con tempi così lunghi. E poi ammette che non si stupirebbe se a breve avvenisse una cessione e quindi un passaggio di proprietà della società piemontese, come è già avvenuto per le milanesi.

E Chiesa? L’esperto agente sportivo qui, si dice abbastanza sicuro: “Resterà alla Juventus“. Nessuna cessione quindi, con l’esterno che si avvierebbe verso il quarto anno in bianconero.