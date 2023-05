Balotelli torna in Serie A: giocherà con una neo-promossa

Mario Balotelli non vuole smettere di sognare: dal Sion al sogno in Serie A, il ritorno da urlo. Ecco la verità, l’annuncio dell’attaccante italiano

La sua voglia di non arrendersi mai ha fatto la differenza, ma la sua carriera sarebbe potuta essere diversa. Un talento incredibile visto che è stato considerato uno dei migliori attaccanti italiani di sempre. Il suo carattere ha inciso parecchio in negativo facendolo passare per un ribelle.

Mario Balotelli è sempre innamorato del calcio, ma attualmente è in forza al Sion, club che milita nella massima serie svizzera. L’attaccante italiano sta lottando per non retrocedere con la speranza di salvarsi il prima possibile senza play-out. Lampi di genio che non hanno avuto un percorso costante: tanti litigi nel corso della sua carriera diventando così conosciuto come un giocatore difficile caratterialmente. In passato ha commesso tanti errori, ma è stato giudicato spesso anche ingiustamente.

Balotelli, voglia di Italia: la Serie A nel mirino

Nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti sul futuro di Mario Balotelli, ora impegnato nella lotta per non retrocedere con il Sion. In Turchia con l’Adana Demirspor ha vissuto stagioni incredibili a livello realizzativo per poi avvicinarsi a casa sposando il progetto svizzero. Dopo essere stato lontano dall’Italia per diverso tempo, ora è arrivato il momento di rivederlo in Serie A.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Mario Balotelli ha rivelato di sentirsi ancora tanto bene: giocherà almeno per i prossimi tre anni. La delusione è arrivata anche dalla mancata convocazione in Nazionale dal Ct Mancini, che lo conosce molto bene. Dopo lo stage a Coverciano, non l’ha chiamato per la sfida decisiva contro la Macedonia: la maglia azzurra è sempre però stampata addosso con la speranza di tornarla ad indossare un giorno. Negli ultimi anni ha militato anche in Serie B vestendo la maglia del Monza, che ora è autentica protagonista in massima serie.

Ora il suo sogno è quello di militare nuovamente in massima serie italiana: Galliani e Berlusconi lo conoscono molto bene. La sua classe è indiscutibile e così nel corso degli anni ha lavorato anche sull’alimentazione senza più merendine e bibite che facevano male al suo corpo. Balotelli potrebbe fare il caso anche della neopromossa Genoa, pronta a tornare in alto in Serie A. Al momento si trattano soltanto di suggestioni di calciomercato per ritrovare entusiasmo in Italia: la sua classe è indiscutibile con la speranza di dare il suo contribuito negli ultimi anni di carriera.