Monica Bertini esagera: la scollatura è vertiginosa

Monica Bertini continua a sbalordire i fan grazie alla sua immensa bellezza: la splendida giornalista esagera con la scollatura

Monica Bertini non è solo una semplice giornalista, ma uno dei personaggi televisivi più amati dai seguaci del calcio italiano.

La sola presenza della conduttrice originaria di Parma desta interesse e in questo periodo, nel quale i vari campionati stanno per concludersi, la giornalista propone la consueta femminilità mista a una competenza da far invidia.

La giornalista dopo essere “nata” professionalmente a Sportitalia e approdata a Sky Sport, è diventata sempre più importante a Mediaset. Prima grazie alla conduzione di una serie di programmi televisivi di successo e poi come conduttrice del principale telegiornale sportivo che va in onda tutti i giorni: Sport Mediaset.

La bella Monica non passa decisamente inosservata e oltre alla bravura vanta una bellezza fuori dal comune che colpisce sempre di più gli appassionati di calcio. In queste settimane è impegnata a raccontare non solo le ultime partite della Serie A, ma anche l’attesissima finale di Champions League tra Inter e Manchester City che si giocherà il prossimo 10 giugno.

Sul fronte social la giornalista parmense continua a essere una delle più seguite. Al momento – perché i numeri cambiano giorno dopo giorno – vanta 476 mila followers che la seguono in ogni momento della giornata. Sono statistiche importanti che tuttavia non le hanno mai fatto ‘montare la testa’: Monica rimane una delle giornaliste sportive più serie e professionali in circolazione.

Monica Bertoni: scollatura esagerata in total black, semplicemente magnifica

Monica Bertini colpisce i suoi followers soprattutto per le forme che ha: affascinanti e soprattutto abbondanti. Tanto che in ogni scatto social colleziona in media 30mila likes e centinaia di commenti che ne celebrano la bellezza. Nulla di più scontato quando si ha di fronte una donna così sensuale e magnetica, capace con il solo sguardo di ipnotizzarti.

In un ultimo scatto Monica ha decisamente esagerato presentandosi con un vestito nero e una scollatura decisamente pazzesca grazie alla quale le sue forme sono ancora più evidenti.

Lo sguardo poi parla da solo: Monica Bertini riesce a trasmettere sempre tanta sensualità e passione per il proprio lavoro che, come detto, esercita negli studi di Mediaset. E pensare che la splendida giornalista ha da poco compiuto (lo scorso 14 maggio) 40 anni. Sembra averne decisamente molti anni di meno!