Salta Juve-Milan: la super sfida perde una delle Stelle più attese

Juventus-Milan è uno dei big match della 37^ giornata di Serie A, ma non ci sarà uno dei giocatori più attesi: out per infortunio, le ultime novità

La Juventus è alle prese con la penalizzazione di 10 punti inflitta in classifica di Serie A dopo la decisione presa dalla Giustizia Sportiva in merito al caso plusvalenze.

Esclusa dalla corsa verso la Champions League, la squadra bianconera vuole provare almeno a centrare la qualificazione a un altra competizione europea. Anche se la sconfitta contro l’Empoli non ha aiutato in questa. Domenica sera, in ogni caso, se la vedrà con il Milan all’Allianz Stadium. Milan che sta invece lottando per un posto proprio in Champions. Ma uno dei calciatori più attesi molto probabilmente non ci sarà.

Domenica sera, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium è previsto il big match della Juventus contro il Milan. I bianconeri vogliono provare, in queste ultime due partite che restano, a guadagnare quanti più punti possibili. Anche se il club rossonero, al momento, non è l’avversario ideale da affrontare visto che è ancora aperto il discorso della qualificazione in Champions League.

In ogni caso è quasi tutto pronto. Da un lato Stefano Pioli, dall’altro Massimiliano Allegri: entrambi ragionano sulla migliore formazione da schierare titolare. Anche se sponda bianconera piove sul bagnato. È infatti a forte rischio la presenza di Dusan Vlahovic all’Allianz Stadium a causa di un problema fisico. Le ultime novità.

Juventus-Milan, Vlahovic rischia il forfait: problema fisico per uno dei giocatori più attesi del match

Dusan Vlahovic è, o per meglio dire restando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato, uno dei giocatori più attesi del match contro il Milan. Ma anche di un’intera stagione per la Juve.

Il serbo ha di fatto giocato praticamente quasi sempre sottotono. Nervoso e spesso litigioso con il senso del gol che, in precedenza, non è mai stato un problema per lui. Eppure troppo spesso è mancato e Vlahovic non è stato utile ai fini di risultati preoccupanti. Adesso poi il serbo può saltare anche il big match con il Milan.

L’attaccante classe 2000 non si è allenato in gruppo per un sovraccarico tendineo. Potrebbe non recuperare però in tempo per il big match contro il club rossonero. Fondamentali saranno le prossime ore per capire cosa succederà ma le speranze sono molto flebili.