Juve, te lo portano via: Brighton pronto all’assalto

La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi gioielli: il Brighton di Roberto De Zerbi è pronto a partire all’assalto

Una stagione da dimenticare per la Juventus, con il club scivolato in settima posizione a cinque punti dal quarto posto dopo la penalizzazione di ben 10 punti inflitta per il caso plusvalenze e la pesantissima sconfitta di Empoli.

Domani il club giocherà contro il Milan nel posticipo ed il successo contro i rossoneri darebbe ancora qualche speranza di quarto posto finale, seppur abbastanza improbabile.

Sulla stagione negativa, penalizzazione a parte, ha inciso anche un mercato estivo di certo non entusiasmante; i nuovi acquisti non hanno dato l’apporto che ci si aspettava, in primis Pogba, di fatto mai utilizzato nel corso della stagione a causa di una serie di infortuni che l’hanno colpito.

E così la nota lieta dei bianconeri è stato l’utilizzo massivo dei calciatori cresciuti nel vivaio bianconero, esplosi nella Netx Gen, la seconda squadra che milita in Serie C. Allegri ha attinto a piene mani e nel corso della stagione ha dato ampio spazio a loro.

Fagioli su tutti è di fatto diventato un titolare inamovibile, ma anche Miretti si è guadagnato uno spazio sempre maggiore.

Due centrocampisti, al pari di Barrenechea ma Max Allegri ha sfruttato i giovani anche in altri ruoli; è il caso di Barbieri schierato sulle fasce oppure di Iling-Junior, centrocampista oppure attaccante inglese che si è messo in mostra in questa stagione.

Juve, il Brighton vuole il tuo gioiello: pronto un super assegno

Proprio Iling-Junior potrebbe cambiare maglia in estate. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, soprattutto in Inghilterra, considerato come il ragazzo giochi nella nazionale giovanile dei Tre Leoni. Ed a mettere gli occhi sul promettente ragazzo sarebbe proprio un club di Premier League, pronto a trapparlo alla Juventus.

Si tratta del Brighton guidato magistralmente da Roberto De Zerbi; con l’avvento in panchina dell’ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar, il club ha scalato la classifica fino a conquistare la qualificazione alla prossima Europa League. Un risultato davvero di prestigio, merito del tecnico che ha dato un gioco offensivo ed un’identità ben precisa alla squadra.

Ed in vista della prossima stagione i dirigenti del club si muoveranno secondo i desiderata del tecnico. E tra gli obiettivi c’è proprio Iling-Junior. Il calciatore piace per il suo talento ed i margini di crescita ed il Brighton, nonostante si tratti di un classe 2003, sarebbe già pronto a mettere sul piatto ben 15 milioni di euro.

Una cifra importante che garantirebbe una bella plusvalenza alla Juve che solo nell’autunno scorso gli ha rinnovato il contratto dalla durata triennale.