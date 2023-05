Calciomercato, cambia tutto per Luis Enrique: ci siamo

L’allenatore spagnolo, Luis Enrique, è l’uomo del momento: il suo nome è stato accostato alle big d’Europa, ora è cambiato tutto

Novità importanti nei prossimi giorni per l’allenatore spagnolo, Luis Enrique, che è molto ambito in giro per l’Europa. A breve arriverà la decisione ufficiale con i contatti sempre più frequenti nelle ultime ore: tutto può cambiare velocemente.

Una volontà di arrivare alla conclusione in tempi brevi per rimettersi subito al lavoro dopo mesi di inattività. Ormai l’allenatore spagnolo si è dedicata alla passione per la bici, ma ora i contatti continuano ad essere sempre più frequenti per arrivare all’annuncio ufficiale. Predilige un calcio corale ricco di fraseggi per trovare l’imbacatura giusta: al Barcellona è stato protagonista, mentre alla guida delle Furie Rosse sono arrivate delusioni cocenti all’ultimo Mondiale disputato in Qatar. Deludente anche la sua unica esperienza in Italia alla guida della Roma, ma risale già a diversi anni fa. Nel corso di queste stagioni l’allenatore spagnolo ha potuto sperimentare al massimo le sue idea plasmandole come si dovrebbe.

Calciomercato, la verità su Luis Enrique: ormai ci siamo

Settimane intense per l’ex Ct della Nazionale spagnola, che è fermo ormai da mesi dopo essere stato sollevato dall’incarico dalla Federazione. Ora è pronto a rimettersi in gioco con il suo profilo già monitorato a lungo dalle big d’Europa.

Come svelato dal giornalista Matteo Moretto, esperto di calciomercato, Luis Enrique è sempre più vicino al Napoli. La trattativa è reale con un contatto sempre più frequente con il presidente De Laurentiis: ormai le due parti si parlano già da tempo. Luis Enrique è molto attratto dal progetto del Napoli: il suo profilo è quello preferito dal presidente del club partenopeo come riportato dal portale Relevo.

I tifosi azzurri non aspettano altro che conoscere il futuro della compagine azzurra dopo lo Scudetto vinto sotto la gestione di Luciano Spalletti. Il 4 giugno è in programma la festa al Maradona per poi decifrare quello da cui si partirà dalla prossima stagione. Il Napoli vuole annunciare a breve il prossimo allenatore per riportare la calma dopo giorni ricchi di tensione vissuti tra i sostenitori partenopei. De Laurentiis ha assicurato che il progetto azzurro sarà sempre vincente per continuare su questa strada: lo Scudetto resta un punto di partenza e non di arrivo. La chiusura per il tecnico asturiano potrebbe arrivare già nelle prossime ore.