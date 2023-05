Juve condannata due volte: scambio lampo e addio

La Juventus vive un momento di forte incertezza: nemmeno sul fronte mercato le cose vanno meglio

In attesa di conoscere se Massimiliano Allegri sarà confermato o meno sulla panchina, la Juventus sta tentando di programmare il prossimo futuro. Non sarà facile, in attesa della nuova sentenza sul fronte dell’inchiesta relativa agli stipendi.

La mazzata del meno dieci in classifica sembra aver sgonfiato una squadra che, prima di scendere in campo al ‘Castellani’ di Empoli, aveva la ghiotta opportunità di raggiungere il quarto posto.

Ma, in seguito a una performance ampiamente al di sotto le aspettative, la Juventus è crollata sotto i colpi dei toscani capaci di segnare quattro reti alla Vecchia Signora senza dare a quest’ultima l’illusione di tornare in partita.

Una débâcle totale ma nemmeno in ambito calciomercato le cose sembrano andare meglio. E ciò era abbastanza prevedibile a causa della non partecipazione alla prossima edizione della Champions League, considerata da quasi tutti i calciatori come la competizione più importante al mondo.

I dirigenti della Vecchia Signora ora dovranno rimboccarsi le maniche perché dovranno lavorare il doppio pur di convincere i giocatori provenienti da altre squadre ad approdare a Torino.

Juventus, lo scambio non si fa: ha scelto la Premier

Uno dei calciatori che ha ‘snobbato’ l’offerta dei bianconeri è stato Yunus Musah, centrocampista nordamericano in forza al Valencia che – a causa della situazione finanziaria del club sempre meno certa, e dello spettro retrocessione sempre dietro l’angolo – potrebbe lasciare la Spagna.

I bianconeri erano una delle società più interessate alle prestazioni del ragazzo nato a New York venti anni fa, ma hanno dovuto apprendere che molto probabilmente accetterà l’offerta proveniente dalla Premier League.

Il West Ham infatti – come riferisce Elgoldigital – sembrerebbe molto interessato a Musah, un centrocampista dinamico e in grado di giocare in diversi ruoli del centrocampo. E per convincere il Valencia potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Pablo Forbals, centrocampista spagnolo che conosce molto bene la Liga, oltre a una cospicua cifra.

Fornals non ha disputato una stagione indimenticabile agli ordini di David Moyes, ma tornando in patria potrebbe recuperare l’estro di un tempo e tornare nel giro della nazionale spagnola.

Musah in precedenza era seguito da altri top club europei. Oltre alla Juventus anche l’Atletico Madrid aveva provato a bussare la porta del Valencia. Ma il centrocampista statunitense sembra convinto di voler giocare in Premier League per maturare definitivamente.