Boom Juve: scelto il nuovo allenatore e in attacco arriva un ex Inter

Il calciomercato della Juventus entrerà nel vivo nelle prossime settimane in attesa delle ultime due gare di campionato

Tutti sotto esame a cominciare dal tecnico livornese: nonostante i due anni di contratto Massimiliano Allegri potrebbe essere esonerato dalla Juventus. Due anni senza trofei sono tanti, figuriamoci tre senza lo Scudetto.

Il ritorno di Allegri dopo l’addio nel 2019 non ha fatto cambiare marcia ad una Juventus che ha vinto il suo ultimo tricolore sotto la gestione Sarri. In questa stagione, complice la penalizzazione, rischia di rimanere fuori dalle Coppe Europee e di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Un altro anno da dimenticare per il tecnico livornese, con il rapporto con la squadra ai minimi termini e il futuro sempre più in bilico. Al momento la volontà della proprietà e della dirigenza è quella di guadagnare quanti più punti possibili soprattutto nelle ultime due giornate con la formazione bianconera al momento al settimo posto in classifica.

Calciomercato Juvents, Tudor con l’ex Inter

La Juventus, dopo un’altra stagione fallimentare, potrebbe ripartire da un nuovo allenatore: tra i candidati una vecchia conoscenza che potrebbe ritornare in Serie A dopo aver guidato il Verona. Parliamo del grande ex Igor Tudor.

Una scelta sicuramente importante, a dimostrazione di come la società voglia ripartire con un tecnico che tanto ha fatto bene in Serie A e che, soprattutto, conosce l’ambiente bianconero, essendo stato il secondo di Andrea Pirlo e giocatore de ‘La Vecchia Signora’ dal 1998 al 2005.

L’’ex difensore della Juventus quest’anno ha fatto molto bene in Ligue 1 sulla panchina del Marsiglia. Scelto per rimpiazzare Sampaoli, è stato protagonista di una stagione importante. L’OM si è qualificato ai playoff di Champions League.

Con Tudor in panchina, il tecnico croato potrebbe chiedere l’acquisto di Alexis Sanchez, attaccante cileno, in passato nei radar dei bianconeri e, con la Juventus a caccia di un sostituto di Dusan Vlahovic, qualora arrivasse l’offerta giusta per la cessione del serbo.

Stagione importante per l’ex Inter: 18 gol in 42 presenze complessive e, un contratto in scadenza nel 2023, con la formazione francese che potrebbe esercitare l’opzione per il rinnovo di un altro anno, secondo quanto riportato da ‘La Hora’. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, a partire da Allegri.