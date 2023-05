La Roma sgasa sulla Juve: retrocessione benedetta

La Roma ha sorpassato la Juventus nella corsa ad un profilo che gioca in un club importante che sta per retrocedere. I tifosi sognano il grande colpo

Il mercato inizierà solo a luglio ma già sono in atto le prime manovre per accaparrarsi alcuni nomi importanti. A quanto pare giallorossi e bianconeri hanno messo nel mirino lo stesso calciatore, che potrebbe partire per evitare di scendere nella serie inferiore.

In queste ultime due giornate di campionato si potrebbero giocare un piazzamento in zona Europa League (sempre in attesa del corso della Giustizia Sportiva).

Roma e Juventus sono separate da un punto e lottano per il sesto posto, magra consolazione di un campionato non esaltante per nessuna delle due.

Questo tipo di duello, però, potrebbe ripetersi anche sul mercato e in particolar modo per un profilo che arriva direttamente dalla Premier League.

Tiago Pinto da un lato e Federico Cherubini dall’altro hanno messo sul proprio taccuino il nome di Youri Tielemans, centrocampista box to box del Leicester.

Il belga, classe 1997, non ha disputato una grandissima stagione e si sta giocando la permanenza in Premier League con il Leicester.

Le Foxes non sono più quella favola magnifica del 2016, in grado di vincere il titolo con mister Ranieri. Tra giocatori che non hanno reso e un pizzico di sfortuna, domenica alle 17:30 contro il West Ham rischiano di dover salutare la massima serie.

La Roma sorpassa la Juventus nella corsa a Tielemans: il Leicester sta per retrocedere e lo libererà a parametro zero

Ovviamente una retrocessione del Leicester azzererebbe ogni possibilità di rinnovo per Tielemans che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Un’occasione ghiottissima di mettere le mani sul talentuoso 26enne solo pagando l’ingaggio, da free agent. Proprio per questo Juve e Roma si sono messe a corteggiarlo già da tempo.

Prima sembrava in vantaggio la squadra di Allegri, mentre nell’ultimo periodo, secondo le voci provenienti dall’Inghilterra, Tiago Pinto avrebbe recuperato terreno.

L’ingaggio di Tielemans è superiore ai 4 milioni di euro a stagione, ma si può contare sul decreto crescita, essendo un profilo che proviene dall’estero. Nei bianconeri lui sarebbe il nome giusto per sostituire Rabiot, che parallelamente a quanto fatto dal belga con il Leicester, non vuole rinnovare il proprio contratto.

Nella Roma, invece, l’ex mezzala del Monaco sarebbe il sostituto di Wijnaldum che dopo l’infortunio alla tibia non sembra essere tornato più in condizione. Vedremo se alla fine a spuntarla sarà il progetto di Mourinho o il richiamo della “Vecchia Signora”.