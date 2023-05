Radrizzani, dal Leeds alla Sampdoria: cambia tutto

L’imprenditore comincia la sua avventura alla guida della storica compagine bucerchiata: i dettagli dell’acquisto

Una retrocessione amara condita dalle lacrime infinite per l’ultima, probabile, partita a ‘Marassi’ di Fabio Quagliarella. La Sampdoria ha ormai metabolizzato il suo essere retrocessa in Serie B, ma in queste ore sta pensando già di tornare in grande.

I rumors sul suo destino come società sono in atto da mesi. L’ormai vecchia gestione è finita nell’occhio del ciclone per motivi perlopiù finanziari (principalmente debiti non corrisposti a banche e creditori), e molti addetti ai lavori temevano il fatto che avrebbe avuto difficoltà persino a iscriversi al prossimo campionato.

Poi, da Leeds, è spuntato fuori il nome dell’imprenditore milanese Andrea Radrizzani che, in queste ultime ore, ha formalizzato l’acquisto della società Sampdoria.ù

Andrea Radrizzani è entrato nel mondo Leeds nel gennaio 2017 quando prelevò la metà del club.

A maggio divenne successore di Massimo Cellino e da lì in poi ha cominciato una scalata che fa ben sperare i tifosi doriani riportando lo storico club inglese in Premier League dopo vent’anni circa. Radrizzani dunque ha lavorato al massimo per portare i Leeds al top, ma molti tifosi dei Whites pensano che l’operazione di acquisto della Samp sia in qualche modo una tattica per una futura cessione del club stesso: il Leeds in questo momento è penultimo in classifica e rischia di scivolare in Championship.

Tralasciando questo aspetto di sicuro interesse, Radrizzani ha finalmente dato nuova linfa vitale alla Sampdoria concordandosi con il suo socio Matteo Manfredi e convincendo il CdA blucerchiato.

Attraverso il fondo Gestio Capital, gestito dallo stesso Manfredi, che ha svolto un ruolo da asset manager nell’operazione, i due imprenditori sono ormai vicini al closing che avverrà ufficialmente una volta riscattate tutte le scadenze (tra cui la più importante quella relativa all’iscrizione al prossimo campionato di B).

Radrizzani, dal Leeds alla Samp: i dettagli dell’acquisto

Radrizzani ha convinto il consiglio di amministrazione blucerchiato, banche creditrici e gli advisors con una proposta solida e mirante soprattutto alla cancellazione del debito che la Samp ha accumulato negli ultimi anni sia con grossi istituti di credito che con i creditori a livello locale.

Ci sarà ora da attendere il prossimo passo decisivo, ovvero il “sì” della famiglia Ferrero, dopo il clamoroso no alla prima offerta da 30 milioni. Il prossimo lunedì 29 maggio, data della nuova riunione del consiglio di amministrazione presso la sede di Corte Lambruschini, sarà decisivo per la conclusione di tutte le operazioni di cessione.