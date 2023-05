Rinnovo Maignan, tutto fermo: piomba una big, Milan gelato

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sta avendo non poche complicazioni. Ed il motivo è fin troppo evidente, ecco tutti i dettagli

Anche in questa stagione il portiere si è rivelato come uno dei migliori della sua squadra. C’è anche da ribadire che è stato indisponile per un paio di mesi per via di un problema al polpaccio che non gli lasciava assolutamente tregua.

Dopo aver risolto questo fastidio muscolare ha fatto accomodare nuovamente il secondo Tatarusanu in panchina (che non lo aveva sostituito degnamente) e si è preso il ruolo di titolare.

In questo ultimo periodo si sta parlando anche di un possibile rinnovo di contratto da parte del nazionale francese con il club rossonero. Anche se, questa firma, ancora deve avvenire per un semplice motivo: sul portiere c’è il forte interesse da parte di un club straniero che lo ha puntato fortemente per la prossima stagione. I rossoneri, a questo punto, hanno paura di perdere uno dei loro diamanti in rosa.

I tifosi rossoneri hanno subito dimenticato l’addio di Donnarumma con l’arrivo del transalpino. Sono bastate poche partite per entrare nel cuore dei milanisti. Tanto è vero che, con il passare dei match, si è confermato come uno dei migliori in quel ruolo nel campionato italiano.

Le sue prestazioni, ovviamente, non sono passate assolutamente inosservate agli occhi dei top club europei che lo hanno inserito nella lista dei calciatori da acquistare.

Milan, Maignan nel mirino della big: i tifosi rischiano di perderlo

In primis il Bayern Monaco che sta guardando, con molta attenzione, il campionato italiano. In un primo momento si era fatto il nome di Guglielmo Vicario, talento dell’Empoli e seguito da moltissime squadre italiane.

Poi i bavaresi hanno deciso di puntare fortemente proprio su Maignan. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Una firma sul contratto, per quanto riguarda il rinnovo, che tarda ancora ad arrivare.

Non è detto che questo possa accadere visto che, dalla Germania, si fanno sempre più insistenti le voci di un suo approdo nel team allenato da Tuchel.

Adesso, però, spetterà solamente a Maldini ed al resto della dirigenza accontentare le sue richieste: o un aumento dell’ingaggio oppure una partenza alla fine della stagione.

Nel frattempo i tifosi del ‘Diavolo’ sperano, con tutto il loro cuore, che il loro beniamino possa continuare a rimanere a Milanello.