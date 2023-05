Diritti TV Serie A, cambia di nuovo tutto: sarà in chiaro

Rivoluzione in atto per la Serie A in materia di diritti tv, secondo le ultime novità cambia di nuovo tutto attraverso la visione delle partite in chiaro

Quanto trapelato in questi giorni avrebbe infatti del clamoroso. Alcuni incontri del campionato italiano di calcio potrebbero essere visti gratuitamente, senza bisogno di abbonamenti a pagamento.

Nel corso della lunga storia della Serie A, ci sono state diverse le tappe per la trasmissione delle varie partite. Per diverso tempo i match in programma, se non visti allo stadio, venivano ascoltati alla radio: nel 1970 si potevano però riguardare i momenti salienti nello storico programma Rai, 90° minuto.

Il 1993 rappresenta l’anno di svolta, con l’emittente a pagamento Tele + a trasmettere gli incontri del campionato italiano. Poi 10 anni dopo arriva a sostituirla Sky, a cui si sono aggiunte nel corso del tempo Mediaset Premium ed infine Dazn, con la piattaforma a prendere il sopravvento nelle ultime due stagioni. Ma nel futuro si vagliano diverse possibilità.

Anche per la prossima stagione, comunque, la nota piattaforma streaming (ovvero Dazn) avrà la possibilità di trasmettere tutti i 380 incontri del campionato italiano, con 7 match per ogni turno trasmesso in esclusiva, mentre gli altri 3 saranno in condivisione con Sky. Accordi già stabiliti da tempo.

Diritti tv Serie A: possibile rivoluzione storica

Diverso il discorso a partire dalla stagione 2024-25, ma in questi giorni la Lega Calcio ha pubblicato il bando perdurante fino al 2029 e con la presenza di 8 pacchetti diversi e modulabili in modo pluriennale; in tal senso i diritti tv potrebbero riscontrare un cambiamento radicale rispetto al passato.

Le aspettative della Lega sono quelle, attraverso la nuova formula, di ottenere una cifra vicina al miliardo di euro come incasso. Un eventuale accordo porterebbe a poter vedere un incontro in chiaro per ogni turno di campionato, nella fattispecie quello fissato al sabato sera.

Rai e Mediaset, tramite i propri canali tematici, sarebbero interessate per una svolta sui diritti televisivi a dir poco rivoluzionaria.

Anche Tv8, come noto appartenente al gruppo Sky, ma visibile in chiaro potrebbe dire la sua in tal senso.

Nei prossimi mesi se ne saprà di più su come gli incontri di Serie A dalla stagione 2024-25 verranno gestiti a livello televisivo. Se, in sostanza, l’ipotesi di poter vedere una partita a settimana senza alcun costo potrà diventerà realtà a tutti gli effetti.