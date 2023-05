Tudor-Serie A: ci siamo, una big beffa la Juve

Igor Tudor è pronto a lasciare il Marsiglia e approdare in Serie A. Una big sembra essere pronta ad affondare il colpo e beffare la Juventus.

L’avventura di Igor Tudor al Marsiglia sembra essere arrivata ormai titoli di coda. Il croato, secondo quanto riferito da RMC Sport, non sarebbe soddisfatto del rapporto con la società e, soprattutto, avrebbe delle frizioni anche con alcuni giocatori. Da qui l’ipotesi di non continuare più con il club transalpino.

La rottura tra Tudor e il Marsiglia apre le porte ad un ritorno in Serie A del croato. Si è parlato molto, come abbiamo ben visto, di Juventus, ma in realtà una big potrebbe beffare i bianconeri proprio al fotofinish. Ecco i dettagli.

Serie A: ritorna Tudor, ecco con chi firma

La prima esperienza in una grande squadra per Tudor è andata sicuramente bene. Il tecnico croato è riuscito a conquistare l’accesso alla prossima Champions League, ma questo non è servito per continuare l’esperienza in Francia. Troppe le differenze con la dirigenza e da qui la scelta di chiudere la porta ed iniziare una nuova avventura in un campionato che gli ha dato tante soddisfazioni come la nostra Serie A.

In passato si è parlato molto di Juventus, ma il suo profilo è seguito da vicino anche dall’Atalanta. La Dea quasi certamente nelle prossime settimane darà l’addio a Gasperini e il croato è uno dei nomi possibili per iniziare ad aprire un nuovo ciclo. Stiamo parlando di un tecnico che sa lavorare con i giovani e che ha un calcio molto simile a quello di Gasperini. Per questo motivo nelle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità importanti.

Difficile in questo momento ipotizzare altre piste considerando che il tecnico ha sicuramente voglia di cimentarsi in un club che disputa le competizioni europee. Naturalmente non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Ultime Tudor: l’Atalanta in vantaggio sulla Juventus

L’Atalanta in questo momento sembra essere in vantaggio sulla Juventus nella corsa a Tudor. Il tecnico croato vorrebbe nel giro di poco tempo trovare la sua nuova squadra e ad oggi i bianconeri sembrano avere troppe difficoltà extracalcistiche per dare delle sicurezze immediate.

Da qui l’ipotesi di una squadra orobica in pole position per arrivare al tecnico croato anche se tutta la questione è rinviata alla prossima settimana. Prima, infatti, sia Tudor che l’Atalanta dovranno parlare rispettivamente con Marsiglia e Gasperini e dopo magari si arriverà ad un accordo per la prossima stagione.