Mauro Icardi sotto choc, la rivelazione scuote tutti: “Ora ho paura”

Nuova puntata della telenovela con protagonisti Mauro Icardi, rilanciatosi quest’anno al Galatasaray, e Wanda Nara

Negli ultimi anni abbiamo imparato una verità assoluta: Wanda Nara è abilissima a muovere le sue pedine, come se fosse una partita di dama ma con personaggi veri. Le muove a suo piacimento, così come a piacimento ogni tanto ci informa sulla sua situazione sentimentale ribaltando le certezze.

Intercettata dai microfoni del programma di costume Intrusos, Wanda ha confermato di essersi nuovamente separata da Mauro Icardi. E così sono tornati a fiorire i commenti sul rapporto con il rapper L-Gante che puntualmente rispunta.

Al solito, ha giocato con le certezze. Ha confermato che per il momento sta bene da sola e non ci sono altri uomini che le stanno scrivendo per frequentarla. Ha solo voglia di stare tranquilla e di godersi i suoi figli senza problemi.

Eppure le due più piccole di casa, figlie anche di Mauro Icardi, sono rimaste con il padre a Instanbul e questo ha fatto discutere.

Qualcuno ha pensato che fosse una specie di ricatto da parte dell’attaccante argentino per una separazione che lui non ha mai accettato. Come ha spiegato Wanda invece è un preciso accordo: nessuno dei due deve stare più di sue settimane lontano dalle ragazze e così è stato.

Quello che però l’imprenditrice argentina non svela è cosa succederà nei prossimi mesi a suo marito o ex marito. Il contratto con il Galatasary scadrà a giugno e per lui si prospetta un ritorno al PSG nonostante un’ottima stagione con i neo campioni di Turchia.

Mauro Icardi sotto choc, arriva una minaccia pesante: è successo tutto all’improvviso

Sullo sfondo però resta la presenza ingombrante di Candela Lecce, la modella e influencer argentina che per sua stessa ammissione ha occupato il posto di Wanda almeno per un certo tempo. Anche lei ha qualcosa da raccontare e lo ha fatto parlando coni suoi follower.

Secondo lei si è comportata sempre con il massimo rispetto di tutti e soprattutto conferma che i suoi racconti sono sempre stati veri. Anzi, è convinta che per paradosso Wanda si sia approfittata della sua storia con Icardi per avere un buon morivo di rottura. Aveva bisogno di uno scandalo come quello per scaricarlo in modo definitivo.

Lei si è inserita quando la loro storia ormai era finita da qualche tempo, quindi non si pente di nulla. Ma adesso sta vivendo una fase molto delicata perché sente di essere minacciata da qualcuno che non conosce.

“Ho ricevuto due chiamate negli ultimi giorni per smettere di parlare di questa storia. Mi hanno chiesto di non parlarne più, ora ho molta paura. Non ho risposto a nulla, dico solo la mia verità e ho anche con le prove. Non so se dietro quelle chiamate ci sia Icardi, ma era una voce maschile”. Una denuncia pesante che per il momento Mauro non ha commentato.