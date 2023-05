Dettaglio piccante e tutti fanno zoom: la Canalis lascia di sasso

Elisabetta Canalis ha ormai lasciato l’Italia una volta per tutte. La showgirl di origine sarda si trova perfettamente a suo agio a Los Angeles

L’Italia sembra ormai un lontano ricordo. Gli anni spensierati trascorsi a Milano, la città in cui è cresciuta, le stagioni passate da Velina di Striscia la Notizia in cui era una giovane aspirante showgirl appartengono a un passato che non tornerà più. Da qualche anno Elisabetta Canalis si è trasferita in pianta stabile a Los Angeles dopo aver sposato il chirurgo californiano Brian Perri.

Elisabetta si occupa ormai a tempo pieno di moda e svolge poi il mestiere più esaltante e gioioso di tutti, quello di mamma della piccola Skyler Eva.

Nel frattempo il matrimonio con il noto medico americano è finito, ma di fronte alla possibilità di tornare in Italia la bella Elisabetta non ha avuto subbi: meglio restare nella ‘città degli angeli’.

Da qualche anno a questa parte, la Canalis ha scoperto una nuova passione, la kick-boxing, una disciplina che mescola la boxe con le arti marziali e alla quale dedica ore di impegnativi allenamenti. E proprio grazie a questo tipo di attività sportiva l’ex modella sassarese ha scoperto di possedere una sorta di lato guerriero, uno spirito da combattente che l’ha aiutata, a suo dire, nella vita di tutti i giorni.

Elisabetta ha così accresciuto la sua presenza sui social network, in particolare su Instagram.

Elisabetta Canalis lascia tutti a bocca aperta, il particolare fa girare la testa ai suoi follower

Il suo profilo ha infatti acquisito e continua ad acquisire un numero consistente di follower che seguono con interesse tutti i momenti della vita quotidiana che la Canalis decide di condividere: gli allenamenti in palestra con tuta e guantoni, qualche serata mondana, le coccole alla figlia Skyler Eva e soprattutto gli scatti legati alla professione di modella.

Quelli davvero non mancano mai così come le foto in cui la bellissima Elisabetta si mostra indossando qualcosa di malizioso e sensuale.

Uno degli ultimi scatti in particolare ha mandato in tilt i suoi fan: la Canalis infatti passeggia per Los Angeles portando a spasso il su cane.

A colpire l’attenzione è il top decisamente corto che indossato senza reggiseno lascia chiaramente intravedere una parte del seno. I commenti a dir poco entusiastici dei followers, alcuni fini troppo sopra le righe, popolano il suo profilo Instagram.