Messi da Lautaro: l’Inter già sogna

Il Toro nerazzurro, pronto al grande passo con la sua Agustina Gandolfo, potrebbe ricevere la visita del sette volte Pallone d’Oro

Insieme in Brasile, quando nell’estate del 2021 l‘Argentina ha spezzato un lungo digiuno di trofei vincendo la Copa America. Insieme in Qatar, nel trionfo Mondiale contro la Francia, quando al termine di una gara a dir poco emozionante, e solo dopo i calci di rigore, hanno alzato l’ambìta Coppa del Mondo.

Non più tardi di tre anni fa, quando la Pulga ancora militava nel Barcellona, i due furono anche molto vicini a giocare nello stesso club, ma la clausola da 111 milioni non fu mai pagata dai blaugrana. Che dovettero così rinunciare all’idea di verderli all’opera assieme.

Oggi, maggio 2023, Leo Messi e Lautaro Martinez stanno vivendo momenti molto diversi tra loro. Il primo è praticamente ai margini del PSG, con un contratto in scadenza tra un mese che probabilmente non verrà rinnovato. Il secondo è sulla cresta dell’onda dopo le segnature a raffica dell’ultimo periodo. Tanto in campionato quanto in Champions e perfino in Coppa Italia, il Toro è assolutamente inarrestabile.

Forse la serenità dell mura domestiche ha contribuito a far diventare Lautaro un vero fuoriclasse. Uno che fa sempre la differenza. Dopo essersi sposato con rito civile, e in gran segreto, il 12 maggio, l’attaccante argentino ed Agustina Gandolfo, sua compagna dal 2018, si preparano a convolare a nozze anche con rito religioso. Tutto è pronto e organizzato per la grande festa. Che potrebbe vedere l’illustre presenza di un certo campione del mondo...

Lautaro si sposa, Messi potrebbe farsi vivo

Lautaro e Agustina hanno deciso di sposarsi lunedì 29 maggio. La location è uno dei luoghi più affascinanti dell’intero lungolago di Como: la famigerata Villa d’Este, a Cernobbio.

La struttura è considerata una delle più belle opere di arte architettonica del Cinquecento. Immersa in un parco di 10 ettari con piante centenarie e intorno alla quale si possono ammirare il Ninfeo di Pellegrino Pellegrini, la Fontana dell’Ercole e il Tempietto di Telemaco. Forse però, i curiosi potrebbero ammirare anche un capolavoro vivente, un autentica opera d’arte in movimento, per lo meno per gli amanti del genere.

Indiscrezioni riferite negli ultimi giorni dagli esperti di gossip parlano infatti della possibile presenza di Leo Messi alla cerimonia del compagno-amico. Oltre a Samir Handanovic e Romelu Lukaku, che dovrebbero presenziare in uno dei giorni più emozionanti dell’ancor giovane vita del centravanti, potrebbe infatti fare capolino il fuoriclasse albiceleste.à

Inutile sottolineare come, sulla scorta delle voci di mercato di un paio di anni fa – quando si era sparsa la voce di un possibile approdo della Pulga in maglia nerazzurra – i tifosi della Beneamata sognino l’accoppiata Messi-Lautaro anche in campo. Il contratto in scadenza del campione di Rosario autorizza a sognare. La magia del lago di Como potrebbe estendere i suoi effetti anche in sede di mercato.