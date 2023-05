Wanda Nara, lo scatto in ascensore è da infarto: la mise mostra (quasi) tutto

Wanda Nara in una posa più illegale che mai, la prorompente argentina incendia la passione e la fantasia con le sue curve maestose

Lo sappiamo da diversi anni ormai, con Wanda Nara non ci si annoia di certo. E la showgirl e imprenditrice argentina sembra divertirsi, ogni volta, a mettere sempre un po’ più in alto l’asticella della provocazione, stuzzicando la fantasia dei numerosissimi ammiratori con immagini pazzesche.

Sui social, è una autentica regina e anche in questo 2023 non si sta smentendo per niente. Qualcuno forse ha fatto un po’ di fatica, all’inizio dell’anno, a vederla con il nuovo taglio e la nuova colorazione di capelli, ma abbiamo scoperto che il castano scuro le sta bene esattamente come la storica criniera bionda.

In qualsiasi veste appaia ai nostri occhi, Wanda da’ spettacolo e raccoglie applausi a scena aperta.

L’impressione, è che come suo solito abbia assorbito bene, ancora una volta, la nuova rottura con Icardi. Fa parte del suo carattere, reagire a testa alta ed è quello che sta facendo. Anzi, si sta lanciando in nuove mirabolanti avventure che di certo ci faranno sognare.

L’estate è alle porte e la prospettiva dei suoi scatti in costume ci fa già viaggiare con la fantasia. Ma c’è anche molto altro in serbo, a quanto pare.

Wanda Nara e il dilemma irrisolvibile: il perizoma è invisibile o inesistente?

Nell’ultimo post sul suo seguitissimo profilo Instagram, che vanta una platea di quasi 16 milioni e mezzo di followers, Wanda nella didascalia è piuttosto enigmatica, con un ‘coming soon’ dal quale si capisce solo che presto la vedremo all’opera con una nuova collezione di abbigliamento. Le immagini, però, al contrario, sono piuttosto esplicite.

In ascensore, in stivali di pelle e in body aderente, esalta la sua figura dalle curve sempre giunoniche e ammalianti. Il lato B, in primo piano, è semplicemente esplosivo e la visione è resa ancora più maliziosa dalla difficoltà di capire se indossi un perizoma minuscolo e invisibile, se sia solo la prospettiva a nasconderlo ai nostri occhi, o se invece non lo indossi affatto.

In qualsiasi caso, la temperatura sale in maniera inevitabile, i like e i commenti si susseguono in rapidissima successione e popolano uno degli scatti forse tra i migliori di sempre della stratosferica Wanda. Attendiamo i nuovi capitoli dell’avventura in preparazione, sicuri che manterranno le premesse.