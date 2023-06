Dal Torino ai bianconeri: colpo stellare

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato, ma già si regista il primo colpo stellare: ecco tutti i dettagli

Finale di stagione in crescendo per il Torino di Ivan Juric, come testimonia lo squillante 4-0 rifilato al ‘Picco’ allo Spezia. Un ko che inguaia i liguri, costretti a giocarsi la permanenza in Serie A nel duello a distanza con l’Hellas Verona negli ultimi 90 minuti.

I granata, invece, occupano una più che onorevole ottava posizione in classifica, a pari merito con la Fiorentina, finalista di Conference League, e a meno 6 dai cugini bianconeri.

Positiva, dunque, la stagione del Torino che senza qualche battuta d’arresto avrebbe potuto ambire a un posto in Europa. Pazienza. I granata ci proveranno con più convinzione nella prossima stagione.

In fondo, basta solo qualche ritocco per rendere competitivo per l’Europa ‘meno nobile’ una squadra che ha messo in mostra alcune interessanti individualità.

In primis, Toni Sanabria, con 12 gol, conditi d 4 assist, in 35 presenze stagionali il bomber dei granata.

Perr Schuurs, dal Torino ai bianconeri…del Newcastle

I 12 gol messi a referto (quando manca un match al termine del campionato) dall’attaccante paraguaiano rappresentano il suo massimo (al momento) in carriera. Segno che la cura Juric ha avuto effetto. Ma a beneficiare dei trattamenti terapeutici del ‘dr. Juric’ è stato anche il difensore Perr Scuurs.

Il 23enne olandese è approdato nel massimo campionato italiano da carneade ma ora, dopo una stagione più che convincente, il suo nome è nel taccuino dei responsabili delle strategie di mercato delle big.

Secondo quanto twittato da Ekrem Konur, il Newcastle sta monitorando l’evoluzione della situazione contrattuale del promettente difensore olandese, legato al Torino fino al 2026.

I “Magpies” bianconeri hanno staccato il pass per la prossima edizione della Champions League dove di certo non vogliono recitare la parte della comparsa.

L’ambizioso e ricco club della Premier League per rinforzare la propria retroguardia anche in vista dell’avventura nella principale competizione Uefa ha, quindi, messo nel mirino Perr Schuurs che ha all’attivo un gol, in Coppa Italia, e due assist in 35 apparizioni complessive.

Dunque, non solo velocità, senso della posizione e bravura nei colpi di testa ma anche partecipazione al gioco offensivo tanto che il 23enne olandese può essere impiegato anche a centrocampo, essendo, tra l’altro, abile nella lettura del gioco e nelle uscite con la palla al piede.

Il profilo di difensore ideale per il gioco propositivo dei club della Premier League. E, infatti, sulle tracce del 23enne olandese del Torino ci sono anche due top team del calibro del Liverpool e del Manchester United che, sempre secondo quanto si legge nel tweet di Ekrem Konur, negli ultimi tempi sono stati accostati a Perr Schuurs.