Prenotato: il gioiello dell’Empoli se ne va all’Inter

Il club nerazzurro mette le mani sul gioiello della compagine toscana, ma c’è da trattare anche con l’Atalanta, che ne detiene il cartellino

Intreccio a tre. Dall’esito di questo triangolo di mercato verrà deciso il futuro di uno dei giovani italiani che più ha brillato nella stagine che volge al termine.

Con sei gol, due assist e dei colpi di genio che hanno lasciato a bocca aperta gli addetti ai lavori, il gioiello dell’Empoli ha visto moltiplicarsi i club interessati alle sue prestazioni. Nel frattempo, a Bergamo, c’è già chi gongola all’idea di accumulare un bel tesoretto di mercato.

Classe 2000, nativo di Monza e tifoso del Milan, per lo meno da piccolo, Nicolò Cambiaghi è una delle soprese più gradite del campionato di Serie A.

Assieme a Tommaso Baldanzi, classe 2003, il trequartista brianzolo ha contribuito grandemente alle fortune dell’Empoli. Che anche quest’anno si è salvato in assoluta tranquillità.

Sul giocatore hanno già messo i loro occhi alcune big di Serie A, che però dovranno fare i conti con la cara bottega di marca bergamasca, visto che il calciatore – particolare non trascurabile – è di proprietà proprio del club orobico.

La formula del prestito adottata la scorsa estate non prevede diritti od obblighi di riscatto. Il giocatore tornerà alla base il 1 luglio. Ed è proprio allora che Beppe Marotta, l’Ad dell’Inter, intende portare il suo affondo.

L’Inter prova l’Asllani bis: arriva il talento

Pensandoci bene, per l’Inter è una fortuna che tecnicamente l’Empoli uscirà di scena come attore in gioco nel futuro del calciatore. La natura del prestito taglia di fatto fuori il club toscano. Anche se la volontà del ragazzo fosse quella di proseguire con Paolo Zanetti, bisognerebbe trovare un nuovo accordo con la società bergamasca.

L’Inter intende però anticipare tutti sul tempo. Come già fatto la scorsa estate con Kristjan Asllani, arrivato sempre dall’Empoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, i nerazzurri vorrebbero intavolare una trattativa dello stesso tipo con l’Atalanta. Sulla base di cifre che oltretutto, nonostante la crescita del giocatore, dovrebbero essere più basse.

Già in costante dialogo con Percassi per trovare una quadra per il sogno Rasmus Hojlund, che però gli orobici valutano circa 4o milioni, la dirigenza meneghina non vuole lasciarsi sfuggire l’affare.

Cambiaghi potrebbe esser lasciato libero dall’Atalanta nell’ottica di un tesoretto di mercato che, dopo le possibili partenze dello stesso Hojlund e di Giorgio Scalvini, potrebbe essere rimpinguato dalla partenza del brianzolo.

Nuovi giovanissimi colpi sono infatti stati già programmati nella ricca agenda di mercato dei bergamaschi, che cullano ancora il sogno di tornare in Europa dopo un solo anno di assenza.