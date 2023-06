Inidizio ufficiale: sorpasso per Frattesi, ormai ci siamo

Il futuro di Frattesi sembra segnato: addio al Sassuolo per il grande salto, ma chi lo prenderà? L’indizio è una svolta

Sarà probabilmente un’estate caldissima per Davide Frattesi, uno dei pezzi pregiati del Sassuolo. Che, anche quest’anno, il secondo con Dionisi in panchina, ha raggiunto l’obiettivo salvezza con largo anticipo. L’ex Roma è stato protagonista con 37 presenze e 7 gol, non pochi per un centrocampista, soprattutto per uno a tuttocampo come lui.

La scorsa estate sembrava destinato a tornare in giallorosso, ma poi qualcosa è andato storto. La trattativa non è andata in porto ed è rimasto in Emilia, dove ha avuto la possibilità di crescere in tranquillità ulteriormente. Ma adesso, a quasi 24 anni, deve fare il salto di qualità per il bene della sua carriera. Ecco perché i prossimi mesi potrebbero essere molto importanti per il suo futuro. L’addio sembra quasi scontato e questo il Sassuolo lo sa. Ma, forte di un contratto fino al 2026, non farà sconti sul cartellino. La Roma è sempre interessata, il Milan pure. L’ultimo indizio, però, fa pensare a tutt’altra destinazione.

Dove andrà Frattesi, un club in pole: l’indizio è chiaro

Ieri c’è stato un importante evento al Teatro Manzoni di Milano: la presentazione del libro di Adriano Galliani. Fra gli invitati tanti personaggi illustri del calcio: da Maldini a Massara, da Ausilio a Carnevali. E fra questi ultimi due è andato in scena un siparietto con proprio Frattesi di mezzo.

Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, e Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si sono abbracciati. Un giornalista ha detto ad entrambi: “Un abbraccio per Frattesi?“, la risposta del dirigente nerazzurro è a metà fra l’ironico e il fattuale: “E’ un abbraccio che costa caro“. Una battuta che fa pensare che qualcosa effettivamente c’è. Frattesi piace tantissimo all’Inter, che lo considera un ottimo elemento da aggiungere alla già fortissima batteria di centrocampisti. Con Brozovic in bilico e l’età di Mkhitaryan che avanza, è indispensabile fare un acquisto importante in quella zona del campo.

L’ex Roma ha tutte le caratteristiche necessarie per il gioco di Simone Inzaghi. Non è un caso che, secondo alcuni, è molto vicino a Barella per l’interpretazione del ruolo. Ma, a proposito della frase di Ausilio, l’Inter deve fare i conti con la bottega cara di casa Sassuolo: il contratto è in scadenza nel 2026 e la richiesta è superiore ai 30 milioni. I pensieri dei nerazzurri sono tutti sulla finale di Champions del prossimo 10 giugno contro il Manchester City, ma è chiaro che la società sta già ragionando sulle prossime mosse. La cifra è alta ma fra gli introti per il percorso in Europa e qualche possibile uscita importante (Onana, Bastoni o Dumfries) non è irraggiungibile.