Minigonna vertiginosa, Elodie toglie il fiato

La bella cantante romana torna alla ribalta con uno scatto che fa girare la testa: fan ammaliati dal suo corpo statuario

Elodie continua a stupire. La sensualissima cantante si è resa protagonista di una foto da urlo che, pubblicata su Instagram, ha mandato in visibilio i milioni di ammiratori.

Negli ultimi tempi i suoi aggiornamenti social si sono fatti sempre più costanti anche grazie al lancio del suo ultimo pezzo insieme a Marco Mengoni: ‘Pazza Musica’.

La bellezza statuaria della cantante e performer romana, protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è sotto gli occhi di tutti. E proprio i fan, ultimamente, non fanno altro che rimanere a bocca spalancata.

La semplicità di Elodie, unita ad una sensualità davvero fuori dal comune, continuano a darle grande spazio sui social dove è uno dei personaggi noti più seguiti. Elodie Di Patrizi nasce a Roma il 3 maggio 1990: semplicemente nota come Elodie, è salita alle luci della ribalta per exploit all’edizione del 2016 di ‘Amici di Maria De Filippi’ dove si classificò al secondo posto, dietro Sergio Sylvestre.

La sua crescita è coincisa con una vera e propria evoluzione: artista unica nel panorama italiano, è in grado di ballare e cantare con un piglio tutto suo.

La cantautrice ha quindi nel corso degli ultimi anni spiazzato davvero tutti, con una voce sublime ed una bellezza che da sola ruba la scena. Diversi i pezzi che l’hanno resa nota: dai più recenti ‘Due’ e ‘Margarita’, prodotta insieme al rapper ed ex fidanzato Marracash, fino a vere e proprie hit come ‘Pensare Male’ cantata insieme ai The Kolors.

Elodie, che bomba sexy: minigonna da urlo

La si potrebbe definire un artista totale che ha saputo farsi amare, senza fronzoli, dal pubblico. La 33enne conta ben 3,1 milioni di followers sul suo profilo Instagram ed è tra le donne più desiderate ed invidiate nel mondo dello spettacolo italiano.

I fan, in tal senso, non la lasciano mai sola supportandola con commenti e likes ed un affetto assolutamente comprensibile.

In uno dei suoi ultimissimi post su Instagram, la cantante ha mostrato tutto il suo splendore con uno scatto che farà girare la testa a diversi ammiratori e fan. Il suo look è semplicemente sexy, da morire. Magliettina corta e aderente, pelliccia sulle spalle e addome del tutto scoperto.

Ma l’attenzione è richiamata dalla cortissima minigonna rosa che non fa altro che slanciare la figura statuaria di Elodie e due gambe semplicemente perfette. Lo scatto ha ricevuto addirittura 321mila likes, piazzandosi tra le foto più amate dai fan sul profilo ufficiale della 33enne romana.

Il look di Elodie, dunque, è finito nuovamente al centro di elogi e messaggi spesso e volentieri forse troppo coloriti. Ma la bellezza dell’ex allieva di ‘Amici di Maria De Filippi’ è indiscutibile e sotto gli occhi di tutti.

I fan, adesso, attenderanno il prossimo scatto, per rubare ancora un pò delle meraviglie mostrate da Elodie e dal suo corpo semplicemente perfetto.