Clamoroso in Serie A, torna Antonio Conte

Antonio Conte alla ricerca di una nuova panchina, l’ipotesi di rivederlo in Serie A non è campata in aria: ecco dove

Non è stata una stagione brillante per Antonio Conte, che ha concluso in malo modo la sua esperienza al Tottenham.

L’addio agli Spurs era comunque estremamente probabile al termine dell’annata, visto il rinnovo di contratto che appariva sempre più lontano, ma per il pugliese, a marzo, è arrivato l’esonero, a sancire un rapporto che si era ormai irrimediabilmente logorato.

Anche per i londinesi, la stagione si è conclusa malamente, rimanendo fuori da tutte le competizioni europee. Un capitolo non entusiasmante della carriera di Conte, che però rimane uno dei tecnici più vincenti in attività e per questo un profilo estremamente interessante in vista del mercato che sta per iniziare.

Dell’ex Ct della Nazionale sappiamo che da parte sua c’è il desiderio, anche per vicissitudini personali, di stare più vicino alla sua famiglia e dunque se dovesse tornare ad allenare a breve preferirebbe farlo proprio in Serie A.

Certo, non sarà facile, visto che a complicare il tutto c’è un ingaggio particolarmente pesante, che non agevolerebbe le big del nostro campionato, qualora volessero puntare su di lui. E’ un tecnico comunque di sicuro affidamento e più di qualcuno ci sta pensando. L’ipotesi di rivederlo ad allenare in Italia non è da scartare.

Conte e il nuovo ciclo alla Juventus al posto di Allegri, è possibile: ecco come

In particolare, si torna a parlare con una certa insistenza di un tema piuttosto caldo e riproposto periodicamente. Vale a dire, quello del suo ritorno sulla panchina della Juventus.

I bianconeri, reduci da tre anni senza successi, hanno bisogno di una scossa e quella finora non è arrivata con Massimiliano Allegri al timone.

L’andamento del livornese nelle due stagioni del suo ciclo 2.0 a Torino ha deluso, l’ultima decisione spetterà a John Elkann. A pesare c’è il contratto che blinda l’attuale tecnico bianconero al club fino al 2025, la soluzione potrebbe risiedere in una corposa buonuscita come accordo di fine rapporto.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, ci sarebbe poi un altro fattore che concorrerebbe al possibile ritorno di Conte. Ci sarebbe un dirigente bianconero, in particolare, il cui nome però non è stato reso noto, che starebbe pensando proprio a lui per ripartire verso un nuovo ciclo vincente e il suo parere potrebbe essere seriamente preso in considerazione.