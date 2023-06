Colpo Juventus, l’affare si chiude: arriva la stella della Serie A

La società bianconera inizia a programmare il suo futuro. Le idee sono chiare così come gli obiettivi da raggiungere

Ancora una partita, ancora un obiettivo da centrare. È importante per la Juventus riuscire a conquistare un posto per la prossima Europa League.

Anche la Conference League non è da scartare. Affatto. Potrebbe infatti risultare determinante anche in vista di un’eventuale, ed assai probabile, decisione della UEFA di interdire la Juventus dalle competizioni europee in vista della prossima stagione.

Anche questo dazio sarebbe quindi pagato nel perimetro di questa travagliata annata e la Juventus potrebbe ripartire decisamente più povera, ma libera da asterischi e da altalenanti classifiche.

Gli ultimi cinque mesi sono stati un calvario per la società, e per la squadra, bianconera. La rifondazione, a livello dei quadri dirigenziali, è già stata avviata da John Elkann all’indomani delle dimissioni in blocco dell’intero CDA guidato dal presidente Andrea Agnelli.

Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino e Francesco Calvo rappresentano il presente e l’immediato futuro della dirigenza bianconera.

Ora è necessario rifondare anche la squadra e lo stesso Francesco Calvo, Responsabile dell’Area Sportiva, ha individuato in Cristiano Giuntoli il nuovo direttore sportivo. E’ l’ancora oggi dirigente partenopeo il profilo prescelto per ricostruire la nuova Juventus.

E forse mai, come in questo periodo, il nome Juventus è sinonimo di un progetto. La prossima Juventus avrà infatti, al suo interno, la meglio gioventù. Almeno nelle intenzioni.

Juve, colpo a sinistra: Parisi dell’Empoli

Ripartire dai giovani, ancora meglio se italiani, è un progetto dettato non soltanto dalle ristrettezze economiche che caratterizzano questa fase della storia della Juventus.

E’ anche la necessità di rifondare un gruppo in grado di aprire un nuovo ciclo. Più o meno vincente lo dirà soltanto il tempo. Anche per questo la scelta di Francesco Calvo è caduta su Cristiano Giuntoli.

Il dirigente toscano, insieme al suo staff, è specializzato nell’individuazione, e nel successivo acquisto, di giovani talenti. Poca spesa-massima resa potrebbe essere lo slogan del dirigente fiorentino. In quest’ottica va inquadrato il grande interesse della Juventus nei confronti di Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli e della Nazionale Under 21.

Classe 2000, esterno sinistro, mancino naturale dotato di un piede “educato”, Fabiano Parisi potrebbe, fin da subito, rappresentare il naturale post-Alex Sandro, ma non sarà facile per la Juventus chiudere la trattativa con il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, dal momento che il gioiellino campano ha parecchi estimatori nella massima serie.

Il presidente della società toscana si augura di assistere ad un’asta tosta per la sua giovane stella.