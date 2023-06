Dalla Roma alla Juve: arriva con lo sconto

La Juve sta valutando un rinforzo in difesa a basso costo per la prossima stagione, che la Roma conosce piuttosto bene: ecco tutti i dettagli

A una partita dalla fine della stagione, la Juventus sta già programmando il proprio futuro con tante incognite che ancora devono essere affrontate.

Dal ruolo del direttore sportivo a quello dell’allenatore, il club bianconero deve prendere decisioni importanti per il proprio futuro, ma attualmente la dirigenza sta già valutando anche i possibili acquisti. Specialmente per quello che riguarda i possibili acquisti a parametro zero o, in generale, a basso costo, per completare una rosa che oggi presenta varie lacune.

Giocatori di Di Maria, Rabiot e Cuadrado lasceranno a scadenza di contratto, altri come Bonucci sono nell’ultimo anno, Pogba è da valutare, e il futuro di Vlahovic ancora da decidere.

Proprio per questo la dirigenza juventina ha messo nel mirino un giocatore ideale per la sua difesa, dal costo probabilmente contenuto. E si tratta anche di un elemento ben conosciuto da una delle rivali della Juve in Serie A, ovvero la Roma di José Mourinho.

All’indomani della delusione della finale di Europa League, persa solo ai rigori contro il Siviglia, la Roma scopre che uno dei suoi avversari di ieri sera potrebbe quindi rinforzare la difesa bianconera.

Per la Juve si tratterebbe di un acquisto vantaggioso sia in termini tecnici che economici, visto che la spesa complessiva dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro di cartellino. E anche dal punto di vista salariale, il giocatore in questione andrebbe a guadagnare non molto di più di 1,4 milioni che percepisce oggi al Siviglia.

Montiel nel mirino della Juve: dalla finale con la Roma alla maglia bianconera

Gonzalo Montiel, 26enne terzino destro di nazionalità argentina, è da tempo seguito dagli osservatori della Juventus.

Già dopo il Mondiale vinto a dicembre si era parlato di un suo possibile trasferimento a Torino per gennaio, ma poi non se n’è fatto più nulla.

Il difensore ex River Plate arriverebbe per sostituire il partente Cuadrado sulla fascia destra, ringiovanendo il ruolo e con un bel risparmio economico. Il colombiano, infatti, prende addirittura 5 milioni a stagione.

Con Montiel la Juventus si cautelerebbe sulla fascia destra, dalla quale mancherà anche l’infortunato De Sciglio, che salterà diversi mesi.

Il costo dell’argentino è abbastanza contenuto, ma bisognerà vedere se la conquista dell’Europa League non possa andare a influire sulle richieste del Siviglia. Ad ogni modo, Montiel è al momento in cima alla lista bianconera per il ruolo di laterale destro in difesa, e il giocatore degli andalusi può essere uno dei primi colpi dell’estate.