Psg, scelta fatta: ecco il nuovo allenatore

Il Psg delle stelle è pronto a ufficializzare il nuovo allenatore per la prossima stagione, il tecnico a cui si chiederà di portare la prima Champions League

Un lavoro non facile per l’erede di Galtier in panchina, la grande parata di campioni non ha mai avuto il giusto appeal nelle coppe europee. Un nuovo allenatore per il Psg, un’impresa sarà quella di far coesistere le tante star all’interno del gruppo francese.

Una delle squadre più ricche del mondo sembra non trovare mai pace. Il Paris Saint Germain è alle prese con l’ennesima rivoluzione, nella prossima stagione si chiederà al nuovo tecnico di puntare direttamente sulla Champions League, senza alcun indugio.

È un casting di prima qualità quello che sta effettuando il team francese, nomi come Conte, Mourinho, Luis Enrique e Motta sono stati vagliati e uno di loro siederà sulla panchina del Psg, a dover coordinare le tante stelle in campo e a trovare alternative nel caso in cui partirà Leo Messi.

I francesi hanno conquistato il titolo in patria e non è di certo un grande risultato, considerando il livello media della Ligue 1. Galtier è stato spesso l’uomo-comunicazione del gruppo, a livello tecnico il suo gruppo ha lasciato molto a desiderare, una squadra che – fuori dai confini transalpini – non è riuscita a dare la sua impronta, nonostante la parata di stelle in campo.

Psg, il nuovo allenatore pronto alla firma

cco allora come, secondo un tweet di Actu Foot, è pronto il nuovo mister: Luis Enrique allenerà il Psg, manca davvero poco per la conferma ufficiale.

Il tecnico spagnolo, cercato da De Laurentiis per il post Spalletti al Napoli, ha incontrato i vertici del club a Doha per definire i dettagli del suo ingaggio, dopo la fine del campionato (dunque, da lunedì in poi) potrebbe arrivare la fumata bianca con l’ufficialità sul nuovo binomio.

Luis Enrique al Psg per dare una scossa, è un tecnico che sa valorizzare i calciatori ma riesce sempre ad esserne leader e a non esserne succube, lo ha dimostrato nella nazionale iberica ma anche alla Roma, quando mise addirittura fuori rosa Daniele De Rossi per un ritardo.

Il mister tenterà però un’ulteriore impresa, convincere Messi a rimanere, anche se l’argentino ha ormai deciso di andar via. Ieri l’annuncio di Galtier.

Luis Enrique-Messi, Un binomio che fu spesso al centro dell’attenzione. Sono stati insieme ai tempi del Barcellona e fu un rapporto contrastante, fatto di alti e bassi soprattutto nella gestione dell’argentino. Quest’ultimo parlò comunque bene del tecnico, e chissà che non possa esserci una riappacificazione totale con l’avventura al Psg.