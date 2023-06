Marotta è chiaro con l’ex: ‘Ti riprendo solo a zero’

Il piano di Beppe Marotta per riportare il grande ex all’Inter: ecco il clamoroso scenario per l’estate, solo così si può fare

Ci si avvicina giorno dopo giorno all’evento dell’anno: la finale di Champions League. Una serata magica che, in questa stagione, vede une delle italiane più in forma sfidare il Manchester City di Pep Guardiola.

L’Inter ha il dovere di provarci ed ogni diritto di sognare la grandissima impresa. Servirà una grande impresa da parte degli uomini di Simone Inzaghi che quest’anno sono reduci da una stagione che può finire per rivelarsi davvero straordinaria.

Intanto l’Inter guarda oltre, guarda lontano a quelle che saranno verosimilmente le operazioni di calciomercato da portare a termine nei prossimi mesi. Un’estate bollente attende i colori nerazzurri che, tra una cosa e l’altra, vedranno diversi cambiamenti.

A partire dalla difesa dove Milan Skriniar è già promesso sposo del PSG. Oltre allo slovacco, però, pare che anche Stefan de Vrij possa finire per dire addio all’Inter immediatamente a parametro zero.

Il rinnovo resta un’opzione che si fa sempre più debole, col passare delle settimane. A centrocampo, invece, due i nomi che in uscita faranno gola a numerosi top club europei: Nicolò Barella e Marcelo Brozovic.

Inter, Marotta studia il ritorno: può firmare a zero

È soprattutto il secondo il nome che con più facilità potrebbe essere sacrificato dall’Inter. L’esplosione di Calhanoglu, anche in cabina di regia, ha messo un pò in ombra il croato che già lo scorso gennaio è stato ad un soffio dal vestire la maglia del Barcellona nell’ambito dello scambio con Kessie.

Nel frattempo, però, Beppe Marotta è pronto a valutare un’opzione che potrebbe davvero far felici i tifosi dell’Inter. Perchè, a Milano, potrebbe fare ritorno nientemeno che Ivan Perisic.

L’esterno croato ha una voglia enorme di vestirsi nuovamente di nerazzurro, ad ogni costo. Un’ipotesi che potrebbe anche prendere corpo da qui a qualche settimana, dopo che il Tottenham ha chiuso in maniera disastrosa – senza nemmeno la qualificazione alla prossima Champions – la sua stagione.

Marotta sarebbe però chiaro con il 34enne di Spalato, che potrebbe vestire nuovamente la maglia dell’Inter solo ad una condizione.

Perisic, infatti, dovrebbe liberarsi dell’accordo con gli ‘Spurs’ e firmare a zero con l’Inter. Il suo attuale contratto è in scadenza nel 2024 e non è affatto escluso che Perisic ed il Tottenham possano trattare la risoluzione, con una buonuscita per il calciaotre.

Non è impossibile ma resta comunque un’opzione complicata: in quest’ultima annata l’esterno ha collezionato 44 presenze, 1 gol e ben 12 assist vincenti all’attivo.