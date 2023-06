Vlahovic via dalla Juve: l’operazione è totalmente folle

La partenza di Vlahovic con una super proposta sullo sfondo: ecco lo scambio a sorpresa, ci pensa il top club

Non è un mistero che Dusan Vlahovic sia stato una delle delusioni della stagione, già tribolata, della Juventus. Arrivato a Torino per circa 81 milioni di euro nel gennaio 2022, il serbo ha fatto enorme fatica ad imporsi al centro dell’attacco di Massimiliano Allegri.

E quest’anno in particolare, proprio il feeling tra il centravanti ed il tecnico di Livorno sembra arrivato ai minimi storici. E in vista del prossimo calciomercato estivo, come mai successo prima d’0ra, la Juventus valuterà concretamente le possibili proposte per la cessione dell’ex Fiorentina.

Vlahovic ha deluso e le sue prestazioni, di fatto, lasciano spazio ad un divorzio dopo appena 18 mesi. Doveva essere il futuro della Juventus, colui che avrebbe dovuto traghettare i compagni al successo: così non è stato e probabilmente non sarà.

Sono diverse le voci che hanno avvicinato Vlahovic a diverse realtà davvero importanti in Europa: dalla Premier League arrivando, soprattutto, al Bayern Monaco. Perchè i tedeschi, sin dall’addio di Lewandowski, non hanno ancora concretamente rimpiazzato la stella polacca. Ed il nome di Vlahovic è vivo, vivissimo, nei pensieri della dirigenza bavarese.

Lo scambio è clamoroso: l’addio di Vlahovic farà discutere

In casa Bayern, dunque, starebbe nascendo e diventando sempre più forte la voglia di farsi avanti e bussare alla porta della ‘Vecchia Signora’ per provare a prendersi l’attaccante classe 2000. L’offerta, in tal senso, sarebbe clamorosa. Sul piatto il cartellino di Leroy Sanè, ala tedesca e una tra le stelle della squadra bavarese. Il Bayern sarebbe pronto a sacrificio del 27enne, ex City, in scadenza nel giugno 2025.

Un’operazione di scambio, probabilmente alla pari, che permetterebbe alla Juventus di liberarsi di un fardello che col passare dei mesi sta diventando sempre più scomodo da gestire, anche per Allegri.

Ma l’idea, la suggestione che di certo potrà essere ritenuta affascinante, rimane complicatissima – quasi impossibile – per due motivi.

Il primo riguardà lo stipendio di Sanè che, a Monaco, percepisce circa 10 milioni di euro a stagione. Cifre al momento decisamente fuori portata per la ‘Vecchia Signora’. Su Vlahovic, poi, la volontà della Juventus non è mai stata così chiara: per aprire all’addio del gioiello di Belgrado, servirà una proposta di soli cash.

La società piemontese vuole rientrare di buona parte, se non tutto, l’investimento recapitato alla Fiorentina di Commisso un anno e mezzo fa. Vlahovic poi, ricordiamolo, è ambito anche dei top club inglesi che non è escluso che potrebbero avanzare una proposta decisamente più interessante e vicina alle esigenze del club bianconero.

Vlahovic, in questa stagione, ha segnato 14 gol con 4 assist e 42 presenze alla corte di Allegri, tra campionato e coppe.