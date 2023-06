Mourinho, il gesto indigna gli spagnoli: “Non è sportivo”

Al termine della finale di Europa League tra Roma e Siviglia, José Mourinho è stato protagonista di un gesto che ha diviso il pubblico.

La prima delle tre finali europee che vedranno e hanno visto impegnate le italiane si è conclusa. Spazio alla sfida di Europa League della Roma dunque che in quel della Puskas Arena di Budapest si è arresa al Siviglia regina del torneo solo ai calci di rigore.

La partita verrà ricordata come la più lunga della storia visto che, oltre ad essersi conclusa ai tiri dal dischetto, ha anche fatto registrare qualcosa come trenta minuti di recupero assegnati tra i tempi regolamentari e quelli supplementari.

Una vera e propri agonia per i tifosi di entrambe le squadre. Grande rammarico soprattutto per i sostenitori giallorossi che avrebbero voluto bissare un successo europeo dopo la vittoria in Conference League dell’anno scorso.

Invece, alla fine, ad alzare al cielo il trofeo per la settima volta nella sua storia. Uno smacco per José Mourinho che nella sua storia quando è arrivato in finale ha quasi sempre vinto.

Invece questa volta si è dovuto arrendere ai rivali spagnoli.

Il gesto del tecnico portoghese a fine gara non è affatto piaciuto ai vincitori dell’Europa League che si sarebbero aspettati un comportamento diverso da un professionista del suo calibro. Una volta terminati incontro e premiazione, lo Special One si è reso protagonista di un gesto che ha fatto discutere.

Cosa è successo al termine della finale di Europa League, il gesto di Mourinho divide il pubblico

Perdere non piace a nessuno. Per quanto il raggiungimento di una finale sia un traguardo di tutto rispetto, perdere la coppa all’ultimo in questo modo farebbe alterare chiunque. Mourinho soprattutto visto che si tratta di un tecnico che ha sempre scelto di fare di testa propria.

Quando gli ufficiali della UEFA hanno messo al collo di Mou la medaglia d’argentino, l’allenatore ha preferito lanciarla ad un giovane tifoso presente sugli spalti.

Una mossa che ha spiazzati tutti. Per qualcuno è stato un bel gesto, per altri si è trattato di un comportamento antisportivo.

Gli spagnoli non hanno mandato giù quanto visto ma alcuni tifosi romanisti sono rimasti piacevolmente colpiti dalla sua decisione.

A fine match il portoghese ha provato a spiegare che preferisce tenere come ricordo solo le medaglie d’oro. Insomma, a quanto pare non c’è posto nella bacheca dello Special One per riconoscimenti che non provengano da vittorie.

Ora bisognerà capire quale sarà il futuro del tecnico che in passato si è detto intenzionato a rimanere nella Capitale. Tuttavia, dopo quanto successo in finale di Europa League, le sue intenzioni potrebbero cambiare.

La sconfitta non ha solo sancito il secondo posto della Roma ma ha anche chiuso definitivamente la porta che permetteva ai giallorossi di entrare in Champions League.