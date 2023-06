Addio improvviso nel calcio, tifosi di Serie A scioccati

Un grande campione ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo: choc in Serie A, i tifosi sono senza parole

Per certi annunci non si è mai pronti. Per quanto possano essere prevedibili, per quanto aleggino nell’aria, lasciano sempre in uno stato di shock al momento dell’arrivo.

Anche stavolta le cose sono andate proprio così. Perché in fin dei conti nessuno si aspettava che questa decisione arrivasse in questo preciso momento storico. E forse per questo fa ancora più male. Un grande campione della nostra Serie A ha deciso di dire basta.

Alla fine della stagione appenderà gli scarpini al chiodo, dopo averci regalato emozioni a non finire. Una notizia che ha lasciato senza parole i tifosi, scatenando reazioni incredibili sui social.

Come spesso capita, anche stavolta l’annuncio è arrivato dal diretto interessato tramite una conferenza stampa, ma la notizia è stata immediatamente ribattuta anche sui social, scatenando le reazioni da parte di tifosi italiani e stranieri che hanno per tante stagioni ammirato le sue gesta in campo.

I calciatori hanno un ruolo importante nelle nostre vite, e quando smettono lasciano una sensazione di vuoto difficile da descrivere.

Ancor di più quando il giocatore in questione è stato non solo un grandissimo campione, uno dei migliori degli ultimi vent’anni nel suo ruolo, ma anche una persona squisita.

Una delle ultime bandiere del calcio italiano, legatissimo alla sua squadra, innamorato dei suoi colori. Uno degli ultimi veri ‘galantuomini’ in questo calcio sempre più business. Anche per questo, forse, ci mancherà ancora di più.

Marek Hamsik si ritira: l’annuncio ufficiale dell’ex Napoli

In attesa di scoprire cosa sarà di Zlatan Ibrahimovic, che non avrebbe alcuna intenzione di ritirarsi, e Fabio Quagliarella, che dirà addio alla Serie A ma potrebbe continuare ancora per qualche tempo nelle categorie inferiori, ad appendere gli scarpini al chiodo è stato Marek Hamsik.

L’ex capitano del Napoli ha deciso di dire basta all’età di 35 anni, dopo una stagione in cui ha dovuto affrontare diversi problemi fisici.

Il centrocampista slovacco, che per anni è stato una bandiera del club azzurro, paradossalmente ha scelto di dire basta con il calcio giocato proprio nell’anno in cui il ‘suo’ Napoli è riuscito a vincere il terzo scudetto, quello che a lui e ai suoi compagni di squadra era stato sottratto, in qualche modo, nell’indimenticato 2018, l’anno dei famosi 91 punti di Sarri.

Una decisione che arriva dopo aver trionfato a sua volta in Turchia lo scorso anno, con la maglia del Trabzonspor, che non è proprio una delle formazioni più blasonate della Liga turca, e dopo aver dimostrato ancora di poter fare la differenza anche in un calcio di buon livello.

“Ora mi godrò questi ultimi momenti da giocatore. Potrei non piangere, ma sono molto orgoglioso di quel che ho fatto“, ha affermato in conferenza stampa Marekiaro, che ha scelto con la sua famiglia di dire basta al calcio giocato per tornare finalmente, dopo un lungo peregrinare in giro per il mondo, a casa, in Slovacchia.

Rimarranno così, per sempre scolpite nella leggenda, le sue imprese sul campo. Il debutto in Serie A con il Brescia, con cui è esploso in un biennio in Serie B, poi l’approdo a Napoli, per un’avventura straordinaria conclusa con 121 gol in 520 presenze. Quindi i due anni molto remunerativi in Cina, il ritorno in Europa al Goteborg, la cavalcata con il Trabzonspor.

Un cammino incredibile per un calciatore che in bacheca è riuscito a mettere due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, un campionato turco e una Supercoppa di Turchia. Ma avrebbe meritato anche molto di più.