Morata, occhio Milan: c’è una novità improvvisa

Il Milan resta forte su Alvaro Morata, l’attaccante spagnolo tornerebbe in Italia per la seconda volta. Ma niente Juventus…

Un bellissimo biennio alla Juventus ed il primo ritorno dal 2020 al 2022. In totale, Alvaro Morata, attaccante madrileno classe ’92 di anni in Italia ne ha trascorsi quattro. Oggi un suo nuovo ritorno, è evidente a tutti, sarebbe molto possibile. Stavolta però a pensare a lui c’è il Milan.

La Juvea dire il vero ci ha pensato un annetto fa ma adesso sembra che a Torino abbiano virato su altri nomi. Ai rossoneri invece, piace davvero molto.

Morata non è sparito dai radar delle migliori squadre d’Europa, anche se nella stagione che va per la fine non ha trovato sempre la titolarità. Comunque i suoi gol in campionato con l’Atletico Madrid, squadra per cui aveva già giocato prima di tornare alla Juve, sono stati 13… In 35 gare.

Doppia cifra in Liga, ma anche zero reti in Champions League. Di questo potrebbero tener conto nella capitale spagnola, dove l’ex bianconero ha indossato entrambe le divise delle squadre più famose.

Non ha segnato poco, ma ci sono due fattori che starebbero facendo riflettere i Colchoneros. Sicuramente il contratto che scade nel 2024, poi magari, ma di questo ne parleremo tra qualche mese, i biancorossi potrebbero avere qualche nome importante tra le mani che chiuderebbe l’attaccante.

Novità improvvisa: ora cambiano le cose

Secondo il quotidiano iberico AS, è possibilissimo che il trentunenne vada via a fine stagione.

Se restasse il contratto in essere, quello che quindi scadrebbe tra un anno, la possibilità sarebbe davvero ghiotta per chi dovesse cercare l’attaccante della nazionale spagnola. Morata potrebbe anche partire per un prezzo davvero conveniente, perché l’Atletico vuole ovviamente evitare di perderlo a zero.

Ma c’è un aspetto da tenere ora in considerazione. La squadra spagnola potrebbe anche decidere di rinnovare il contratto di Morata, per poi cederlo ugualmente. Forse per tentare di ricavare di più dalla cessione del classe ’92, cosa che comunque interesserà tutte le società che starebbero pensando a lui, che a Madrid pare ormai non starci più bene.

Una volta completate le prime cessioni ed aver incassato i soldi necessari, quindi, i rossoneri potrebbero sferrare il loro attacco finale. I tifosi ci sperano molto, quello di Alvaro Morata è un nome di assoluta sicurezza soprattutto in ottica Champions League, dove lo spagnolo ha sempre dato il meglio di sé.