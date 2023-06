Serie A: colpo McTominay, si chiude con uno scambio

Scott McTominay è in procinto di lasciare il Manchester United. E il calciatore potrebbe firmare con un club di Serie A attraverso uno scambio. Le ultime.

Il Manchester United a breve inizierà una vera e propria rivoluzione e tra i giocatori che sono in procinto di partire c’è Scott McTominay, calciatore che non sembra più rientrare nei piani di ten Hag.

E per McTominay il calciomercato estivo potrebbe regalare un trasferimento in Serie A. Il Manchester United, infatti, ha messo nel mirino un calciatore di una nostra squadra e a questo punto non possiamo escludere la possibilità di uno scambio per arrivare alla fumata bianca. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato: McTominay in Serie A, ecco con chi firma

Scott McTominay presto potrebbe firmare con un club di Serie A. Lo scozzese è ormai da tempo ai margini con il Manchester United e per questo motivo la squadra inglese sembra essere ormai pronta a privarsi del centrocampista e consentire al giocatore di iniziare una esperienza completamente differente. Sono in corso tutti i ragionamenti del caso e nelle prossime settimane su quanto accaduto saranno prese anche decisioni molto importanti.

Secondo quanto riferito da Sport, il Manchester United ha messo nel mirino Amrabat e non possiamo escludere che alla fine proponga alla Fiorentina uno scambio con McTominay. Lo scozzese, come detto in precedenza, non rientra più nei piani degli inglesi e rappresenta sicuramente una occasione importante per la stessa Fiorentina, ma bisognerà capire la volontà del centrocampista di trasferirsi in Italia.

Il confronto in questo caso è in corso ed una decisione definitiva sarà presa solamente nelle prossime settimane. Si tratta sicuramente di una ipotesi importante e da tenere in considerazione considerando il forte interesse del Manchester United nei confronti di Amrabat e la volontà dello stesso McTominay di andare a giocare con continuità dopo un periodo non facile.

Mercato: ipotesi scambio McTominay-Amrabat

L’ipotesi di uno scambio tra McTominay e Amrabat si candida ad essere una delle possibilità importanti in questo calciomercato estivo considerando la volontà del marocchino di fare il salto di qualità e dello scozzese di trovare maggiore continuità dopo un periodo non assolutamente facile.

Ci aspettiamo, quindi, una trattativa molto intensa tra Fiorentina e Manchester United per arrivare ad una fumata bianca e regalare al tecnico un colpo importante. Vedremo cosa succederà e quali saranno alla fine i reali obiettivi di entrambe le compagini, ma si tratta di una opportunità da sfruttare.