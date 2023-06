Jovana Djordjevic, minigonna spaziale: da guardare con cautela

La moglie dell’ex biancoceleste si mostra in minigonna: i suoi ultimi scatti lasciano tutti di sasso

Jovana Djordjevic, moglie dell’ex attaccante di Lazio e Chievo Verona Filip Djordjevic, è da anni in Italia ed è considerata una delle donne più belle in circolazione. Non a caso è una modella di fama internazionale che soprattutto sui social network – Instagram in primis – conquista sempre più fasce di pubblico.

Complice la bellezza, ovviamente, ma anche la bravura di una donna dotata di tanti talenti che nel corso degli anni ha dimostrato di avere una certa duttilità: Jovana, ad esempio, ha preso parte a varie esperienze televisive in Italia.

Una delle più importanti è stata senza alcun dubbio la partecipazione all’Isola dei Famosi, noto reality show prodotto da Mediaset, che ha dovuto abbandonare per problemi di salute (poi risolti magnificamente).

La serba classe 1991, arrivata in Italia assieme al marito Filip nel 2014, non passa decisamente inosservata e su Instagram diventa ogni giorno più popolare grazie alle foto che posta regolarmente.

In questo momento conta 365mila followers che non smettono di supportarla in ogni attività a cui prende parte.

Jovana è una modella affermata. Dunque non sorprende la bellezza che possiede. Ma ogniqualvolta ci si imbatte sotto un suo scatto, si intuisce che Lady Djordjevic abbia qualcosa in più rispetto alle altre: una bellezza scultorea unita a degli occhi di ghiaccio che esaltano tutto il suo fisico.

Jovana Djordjevic, la posa in minigonna è provocante: l’estate si avvicina

I fans della modella vanno in tilt e non possono non fargli i complimenti. Alcuni esagerano un po’, ma questo fa parte del gioco, è la normalità in un social come Instagram che basa la sua esistenza sugli scatti fotografici.

Intanto Lady Djordjevic continua a regnare incontrastata sui social pubblicando foto e stories di grande fascino che attirano sempre più pubblico e consenso. L’estate, la stagione dell’anno più amata dalla serba, è ormai alle porte e la modella non vede l’ora di sfoggiare qualche bikini o semplicemente qualche abito più leggero del solito.

Un esempio? Una bella minigonna (vedi foto in alto), simile a quella indossata recentemente dalla stessa Jovana: la bellissima modella appare davanti alla macchina fotografica sorridente e con addosso un semplice top. Bastano questi due abiti, in fondo molto comuni e semplici, per surriscaldare i cuori dei fans.