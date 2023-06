Altro che serie A: l’esubero vola in Portogallo

L’approdo in Serie A si complica, l’inserimento dal Portogallo cambia gli scenari: il giocatore sembra aver già deciso

La Serie A è uno dei campionati più apprezzati da quei grandi calciatori giunti agli ultimi anni di carriera. Zlatan Ibrahimovic è solo un esempio, ma ce ne sono davvero tanti. E quest’estate potrebbe arrivarne un altro. In queste ultime ore, però, la pista si è raffreddata perché c’è un importante inserimento dal Portogallo.

Da anni ormai il Barcellona ha avviato un piano di rifondazione e continuerà a farlo anche quest’estate. Pian piano tutte le leggende del club, che hanno fatto parte del grande ciclo di Guardiola, Villanova e Luis Enrique, stanno andando via: ha iniziato Piqué, adesso è il momento di Sergio Busquets e Jordi Alba.

Il centrocampista ha detto che cerca una nuova esperienza per lui e per la sua famiglia ed è probabile che sarà in Major League Soccer. Il secondo, invece, di un anno più giovane, vuole restare in Europa. L’interesse dell’Inter nasce da tempi non sospetti ed è stato confermato anche quest’anno, ma l’affare si è complicato per il netto inserimento di un altro club.

Calciomercato Inter, che beffa: è vicino al Benfica

Come riportato da TodoFichajes.net, sulle tracce di Jordi Alba c’è anche il Benfica. Lo spagnolo è stato individuato come possibile sostituto di Alejandro Grimaldo, passato un po’ a sorpresa al Bayer Leverkusen. I portoghesi pensano che sia un’ottima opzione sia dal punto di vista tecnico (così da dare la possibilità a qualche ragazzo di crescere con più calma) e sia economico.

Jordi Alba, infatti, pur di aiutare le finanze del Barcellona, ha deciso di firmare la rescissione consensuale e rinunciare ad un altro anno di contratto e quindi di stipendio. Un gesto molto apprezzato da Laporta, che ha speso parole di elogio per lui in queste ultime ore. Lo spagnolo, ex Valencia, è quindi libero a parametro zero e l’Inter lo segue da tempo (se ne parlava anche lo scorso anno).

Adesso però è spuntata l’opzione Benfica, che potrebbe essere più allettante per il giocatore. Ma il Portogallo è solo una delle possibilità per Jordi Alba: il giocatore è apprezzato da tante squadre di paesi diversi, anche più esotici, e adesso sta a lui decidere cosa fare. Al momento sembra aver scelto di rimanere in Europa per almeno altri due anni. Vedremo se sarà Benfica o se, invece, un po’ a sorpresa, deciderà di portare la sua qualità ed esperienza in Italia.