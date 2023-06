Lo sport dice addio a un grande protagonista, ufficiale il ritiro

Quando un club, e uno sport, deve dire addio a un grande protagonista non è mai facile, soprattutto per i tifosi che ne hanno visto le gesta con la maglia della propria squadra

Ci sono icone dello sport che non sono facilmente salutabili dalle varie tifoserie, soprattutto se sono rimasti per molti anni in un club e ne hanno scritto la storia in campo nazionale e, magari, internazionale.

La Reyer Venezia era partita ai nastri di partenza della Lega Basket come una delle squadre più attrezzate per raggiungere i primi 3/4 posti in classifica, dopo un mercato molto importante. In laguna erano arrivati giocatori del calibro di Marco Spissu e Jayson Granger, provenienti dall’Eurolega, per rinforzare la squadra a disposizione di Walter De Raffaele.

A metà stagione, però, le energie spese in Eurocup avevano fatto tentennare i veneti in campionato e questo ha fatto pagare dazio al coach che dopo tanti anni, e trofei, a Venezia è stato esonerato.

L’arrivo di Neven Spahija ha dato una spinta importante, con una rimonta fino al quarto posto. I veneti sono usciti, però, al primo turno di playoff contro la Dinamo Sassari, perdendo il fattore campo, con il risultato di 3-1.

Il capitano della Reyer Venezia Michael Bramos ha detto basta con il basket giocato, ha deciso che appende le scarpette al chiodo, cambiando vita.

Nel campionato di Serie A è uno dei marcatori migliori della storia oltre che essere uno dei migliori tiratori da tre di sempre, che lo hanno portato a essere pericoloso per tutte le compagini che andava ad affrontare. Si chiude un capitolo importante per la Reyer Venezia e i suoi tifosi che salutano Michael Bramos dopo ben 8 stagioni insieme.

Reyer Venezia, lascia il capitano Michael Bramos

Michael Bramos ha battuto tutti i record con la maglia della Reyer Venezia, primo di sempre per presenze in campo, 389 partite. In carriera ha conquistato anche tanti trofei come: 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Europe Cup, 2 campionati greci e 2 coppe di Grecia con la casacca del Panathinaikos.

La Reyer Venezia sul suo profilo Youtube ha pubblicato anche un video, di circa 30 minuti, dove Michael Bramos si racconta ai suoi tifosi. Il giocatore greco, infatti, ha voluto con una produzione video raccontare i tanti anni con la maglia oro granata della Reyer Venezia addosso, che è diventata per lui una seconda pelle.