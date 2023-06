Apertura per Hojlund, Juve ko: va a giocare la Champions

Brutte notizie per la Juventus che rischia di dover dire addio a Rasmus Hojlund: il danese va a giocare la Champions con un altro club

Terminata una stagione molto difficile in campo e fuori e con zero titoli vinti, per la Juventus è giunto il momento di tirare le somme e di iniziare a programmare quello che sarà il prossimo anno dove è chiamata a far sicuramente meglio.

Attendendo di capire cosa fare l’UEFA, i bianconeri si sono qualificati quantomeno per l’Europa Conference League, mentre in chiave mercato ci sarà una vera e propria rivoluzione della rosa, complice anche la mancata partecipazione alla prossima Champions.

Tra i giocatori che potrebbero salutare la squadra c’è Dusan Vlahovic, finito nel mirino di alcuni top club e deciso ad andar via qualora Allegri dovesse restare l’allenatore.

La Juventus sa che dovrà fare almeno un sacrificio in uscita e sta già sondando alcuni profili per sostituire il giocatore serbo, puntando su profili giovani e talentuosi, ma che possano essere da subito decisivi.

Uno di questi è Rasmus Hojlund che ha fatto benissimo alla sua prima stagione con la maglia dell’Atalanta e che ha attirato su di se l’interesse di molti club.

Per il club bianconero, però, non sarà facile acquistare il giocatore danese e la mancata qualificazione alla Champions League ventura la mette in condizioni di svantaggio rispetto agli altri club interessati ad Hojlund. Ed a questo proposito, stando a quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur il futuro del danese non sarà bianconero, ma bensì biancorosso, con il giocatore che dovrebbe vestire la maglia del Manchester United.

In questa sua prima stagione in Serie A, Hojlund ha firmato 9 gol e 4 assist, numeri per niente negativi considerato che parliamo di un attaccante di soli 20 anni alla sua prima esperienza in Italia.

Non è un caso che i top club lo stiano cercando e che anche la Juventus lo abbia messo nel suo mirino per la prossima stagione come possibile sostituto di Vlahovic.

Juventus, si complica la pista Hojlund: il danese verso il Manchester United

Tuttavia, la pista che porta al danese si è complicata per la Juventus nelle ultime ore e, secondo quanto riportato via Twitter dal giornalista ed esperto di mercato Ekrem Konur, è il Manchester United ad essere in vantaggio sulla concorrenza.

I Red Devils, a differenza dei bianconeri, giocheranno la Champions League il prossimo anno e questo potrebbe essere un fattore determinante.

La squadra allenata da Ten Hag è alla ricerca di un attaccante che possa garantire molti gol e nelle ultime ore avrebbe deciso di puntare sul giocatore danese anziché su Kolo Muani, attaccante francese dell’Eintracht Francoforte che ha un costo decisamente superiore rispetto all’attaccante dell’Atalanta.

La Dea valuta il giocatore circa 50 milioni di euro, soldi che il Manchester United è pronto a spendere per potersi regalare un colpo importante in prospettiva.

Difficile, invece, che la Juventus possa riuscire a soddisfare le richieste del club nerazzurro, con i bianconeri che a questo punto potrebbero essere costretti a virare su altri obiettivi.