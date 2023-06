Inter: colpo a centrocampo, Inzaghi accontentato

La finale di Champions è ormai alle porte, ma l’Inter inizia già a programmare la prossima stagione. E un colpo di calciomercato è ad un passo.

Ormai ci siamo: mancano solo quattro giorni alla partita più importante della stagione. L’Inter contro il Manchester City vuole regalarsi un successo inaspettato. Ma naturalmente è tempo anche di iniziare a programmare il futuro e per questo motivo Marotta è già attivo sia in entrata che in uscita.

Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, che cita il collega Michele Criscitiello, l’Inter è davvero vicina ad un colpo di calciomercato a centrocampo per accontentare Simone Inzaghi. Il tecnico ha fatto una richiesta ben precisa in quel ruolo e la fumata bianca potrebbe arrivare ben presto.

Calciomercato Inter: colpo a centrocampo, Marotta accontenta Inzaghi

Il centrocampo dell’Inter in questa stagione ha dimostrato lacune soprattutto nelle riserve. Esclusi i soliti quattro, Asllani e Gagliardini non hanno dato certezze e per questo motivo Inzaghi ha avanzato una chiara richiesta alla società: serve almeno un rinforzo in quel ruolo. Il numero è destinato ad aumentare in caso di partenza di Brozovic.

Marotta si è già mosso e un colpo è destinato ad arrivare nelle prossime settimane. L’Inter, infatti, ha deciso di accelerare con il Sassuolo per arrivare ad un accordo per Frattesi. Il centrocampista piace molto a Inzaghi e per questo motivo l’obiettivo è quello di presentare una proposta di calciomercato importante per sbarazzarsi della concorrenza e piazzare un acquisto importante. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente il calciatore interessa molto all’Inter e per questo motivo la fumata bianca potrebbe esserci. A breve l’offerta arriva sul tavolo del Sassuolo e poi deciderà a Frattesi e allo stesso club neroverde scegliere se accettare questa proposta oppure aspettare le mosse delle altre squadre.

Mercato: Inter in vantaggio su Frattesi

Il calciomercato estivo potrebbe portare Frattesi dal Sassuolo all’Inter. Il centrocampista piace molto al club nerazzurro e per questo motivo non escludiamo l’ipotesi che si possa arrivare ad una fumata bianca nel giro di poco tempo e non aspettare magari la fine della sessione.

Naturalmente restano in corsa anche squadre come Roma, Milan e Juventus oltre a club esteri. Al momento l’unica certezza è rappresentata dal fatto che Frattesi lascerà il Sassuolo. Poi dove andrà a giocare lo si deciderà molto probabilmente sia in base all’offerta che alla volontà del diretto interessato.