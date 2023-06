Napoli, scatta il toto allenatore: 20 candidati, tutti i nomi

Festeggiato lo scudetto, il Napoli pensa alla nuova guida tecnica. Da questa settimana scatta il toto allenatore in modo ufficiale, ecco tutti i nomi papabili

A Napoli si cerca il sostituto di Luciano Spalletti. Si tratta di una pesante eredità, e ora c’è curiosità su quale sarà il nome.

Una cavalcata trionfale quella dei partenopei, che hanno chiuso il torneo a quota 90 punti. Così come era il ’90 l’anno nel quale era arrivato il precedente scudetto, ai tempi del leggendario Diego Armando Maradona, a cui poi è stato dedicato lo stadio dopo la morte dell’ex fuoriclasse argentino.

In quello stesso impianto è stato festeggiato lo scudetto al termine dell’ultimo match di campionato, attraverso una festa animata da diversi personaggi dello spettacolo e della musica, culminata con la consegna del trofeo e delle medaglie ai giocatori.

Archiviata una stagione a dir poco epica, è tempo di concentrarsi sul futuro, ed il Napoli in tal senso si sta adoperando per non farsi cogliere impreparata.

Gli azzurri dovranno infatti consolidare una rosa altamente competitiva con qualche nuovo tassello, ma oltre al discorso relativo ai calciatori, il pensiero è su chi potrà essere il nuovo allenatore dei campani.

Su questo punto, il Presidente De Laurentiis ha fatto presente di tenere in considerazione diverse piste.

Napoli Casting: tutti i nomi per la panchina

A poche ore dai festeggiamenti al Maradona, Aurelio De Laurentiis è stato intervistato ad Unomattina, all’interno del programma diurno di RaiUno ha dichiarato: “Luciano Spalletti rappresenta il passato, sul nuovo tecnico abbiamo l’intero mese di giugno. Sul mio tavolo ci sono almeno 20 candidature, in pratica tutta l’Europa”.

Il nome diretto non è arrivato, ma sulla panchina degli azzurri si rincorrono diversi nomi, una delle ultime voci rimandava all’attuale CT dell’Italia, vale a dire Roberto Mancini, ma è stata la FIGC ad intervenire, smentendo qualsiasi cambiamento riguardante il Commissario Tecnico della Nazionale.

Rimanendo a tecnici con esperienze al di furi del club, il primo nome venuto fuori negli scorsi giorni era quello dell’ex CT spagnolo Luis Enrique, ma – secondo quanto trapelato nelle ultime ore – il favorito a sedersi sulla panchina del Napoli sarebbe Vincenzo Italiano, attualmente alla guida della Fiorentina.

I viola sono impegnati questa settimana nella finale di Europa League contro il West Ham, terminato l’incontro di Praga, l’allenatore siciliano potrebbe cambiare aria e sposare la causa dei nuovi Campioni d’Italia, ma chissà se nella lista dei 20 nomi non arrivi qualche scelta a sorpresa da parte di De Laurentiis…