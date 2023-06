Esonero Allegri, ha le ore contate: “Via libera al nuovo allenatore”

Massimiliano Allegri sembra sempre più lontano dalla Juventus. Nei prossimi giorni sarà presa una decisione definitiva in un senso o in un altro

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus appare sempre più in bilico.

Con il campionato che si è appena concluso e che a causa dei dieci punti di penalizzazione ha visto i bianconeri perdere la qualificazione alla prossima Champions League, il club piemontese è ora chiamato a compiere scelte difficili e radicali.

Il futuro ad oggi è ricco di incognite, a cominciare dalla scelta dell’uomo a cui sarà affidato il compito di sviluppare il nuovo progetto tecnico imposto dalle ristrettezze di natura economica e dalle scelte del presidente di Exor, John Elkann.

La sensazione che ormai tifosi e addetti ai lavori hanno è che non sarà il tecnico livornese a gestire questa delicata fase di transizione.

Prima però di affrontare la questione della guida tecnica è imprescindibile l’approdo di un nuovo direttore sportivo che risponde al nome di Cristiano Giuntoli.

L’architetto del miracolo Napoli ha accettato l’offerta di Elkann ma prima di raggiungere Torino deve avere il via libera del presidente De Laurentiis che ad oggi non è ancora arrivato. Solo e soltanto dopo che il dirigente toscano sarà entrato in possesso del suo ruolo la vicenda allenatore potrà sbloccarsi nel giro di qualche giorno.

Esonero Allegri, Max è a un passo dall’addio: l’annuncio fa discutere i tifosi bianconeri

Il giornalista Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e attento conoscitore delle vicende bianconere, si è sbilanciato proprio in merito all’immediato futuro della Vecchia Signora annunciando il nome del prossimo allenatore della Juventus.

“Nel giro di dieci giorni la Juve saprà se potrà contare su Cristiano Giuntoli. Poi se ne riparlerà, a cominciare da Allegri perché il primo punto sarà ottenere la miglior transazione su un contratto così oneroso. Dipenderà da chi parlerà con Allegri fra Calvo, Giuntoli o addirittura Elkann in persona. Poi, via libera a Tudor“.

Secondo De Paola sarà il 45enne allenatore croato il nuovo tecnico bianconero. Tudor è reduce da due stagioni eccellenti, la prima alla guida del Verona e la seconda sulla panchina dell’Olympique Marsiglia.

I biancoazzurri con Tudor in panchina hanno concluso la Ligue 1 al terzo posto: questo significa che affronteranno i turni preliminari per la qualificazione ai gironi di Champions League.

Qualche giorno fa l’ex centrocampista croato ha comunicato l’addio al club transalpino, una decisione secondo i media francesi propedeutica all’annuncio del suo trasferimento in bianconero.