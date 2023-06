Destinazione a sorpresa per Lukaku: offerto ad una big

L’attaccante belga, che si è tenuto il meglio per il finale di stagione, potrebbe approdare nel top club per antonomasia

Bollito, finito, lento, impacciato, pachidermico. In sostanza, un acquisto sbagliato, un errore di mercato. Questo è ciò che si diceva, fino a non più tardi di due mesi fa, su Romelu Lukaku, che fino a quel momento, tra infortuni e una condizione fisica rivedibile, aveva deluso nella sua seconda avventura ‘di ritorno’ a Milano. Poi, improvvisamente, la trasformazione.

Coincisa, ma non è un caso dato che buona parte del merito va proprio a lui, con la rinascita della squadra, in quel di Empoli.

Doppietta decisiva nella vittoria in terra toscana e via con un filotto di risultati importanti, tanto in Italia quanto in Europa, che hanno portato i nerazzurri a conquistare con relativa tranquillità la qualificazione Champions attraverso il campionato. E ad approdare all’utimo atto della stessa prestigiosa kermesse continentale, con la suggestiva finale di Istanbul sullo sfondo.

La trasformazine di Big Rom è stata tale che ora, in vista dell’ultimo decisivo atto europeo, il belga potrebbe insdiare Edin Dzeko, una sorta di totem per Simone Inzaghi, nel ruolo di titolare accanto a Lautaro Martinez per la sfida al Manchester City.

Già certo, almeno fino a qualche settimana fa, di tornre al Chelsea alla fine della stagione – fu lo stesso Marotta a confermare ciò in diverse interviste – Lukaku si sta dimostrando decisivo per le sorti della Beneamata. Non devastante come sotto la gestione Conte, ma comunque risorsa di grande importanza.

Il futuro di Lukaku: e se Boehly ci ripensasse?

Del resto, l’accordo della scorsa estate che ha visto il belga trasferirsi in prestito oneroso all’Inter, prevedeva di suo un un ritorno a Londra a fine anno.

Lo stesso approdo, reso ufficiale qualche giorno fa, di Mauricio Pochettino – grande estimatore del giocatore – sulla panchina dei Blues, sembrava confermare il tutto.

Il mercato però cambia rapidamente. Ed ecco aprirsi due diversi possibili scenari nel futuro del giocatore ex Anderlecht.

A svelare il possibile futuro dell’attaccante è Sky Sport De, che parla della possibilità che Lukaku possa essere offerto, in prestito, al Real Madrid, a caccia di un vice Benzema per la prossima stagione.

La redazione della Tv teutonica conferma la stima di Pochettino per Big Rom, ma sostiene anche che Todd Boehly, il magnate spendaccione dei Blues, non abbia ancora rinunciato all’idea di tesserare Harry Kane e Victor Osimhen.

Se arrivasse anche uno solo dei due top players in oggetto, Lukaku potrebbe lasciare Londra. A quel punto non si escluderebbe nemmeno un clamoroso nuovo prestito al club nerazzurro. Che nel frattempo potrebbe essere diventato Campione d’Europa proprio grazie ad un gol dell’eroe dell’ultimo scudetto della Beneamata.